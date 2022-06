***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MAKIM*** MAKİM MAKİNA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi Erkunt Cd. No:20, 06935 Sincan Osb/Sincan/AnkaraÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Erkunt Cd. No:20, 06935 Sincan Osb/Sincan/Ankaraİnternet Adresi https://www.makim.com.trElektronik Posta AdresiE-postainfo@makim.com.trİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksErkunt Cd. No:20, 06935 Sincan Osb/Sincan/Ankara 0312 267 5687 0312 2675699Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoOnur Çelik Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu 22.06.2022 0312 267 56 87 yatirimciiliskileri@makim.com.tr SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 1 LİSANSI 922030Necati Özen Mali işler Müdürü 22.06.2022 03122675687 yatirimciiliskileri@makim.com.trFaaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Şirket'in amaç ve konusu başlıca geçiş kontrol sistemleri imalatı ve ticareti, hassas döküm,döner ocağı ve aksamları imalatı ve pazarlamasıdır.Şirket'in ayrıca diğer faaliyet konusu olarak döner restoran ve büfelerine yönelik servis ekipmanları imalatı ve ihracatının Avrupa pazarında küçük ama uzun dönemli ve istikrarlı bir faaliyeti de vardır.Şirket tarafından turnike ve bariyerlerin tasarımdan başlayarak özgün üretimi ve beraberinde kullanılan malzemelerin ticareti şeklinde iki alanda faaliyet gösterilmektedir.Şirketimiz günümüzde üretiminin dışında ithalatçı, distribütör ve dağıtıcı bayi kimlikleri ile aşağıdaki ürün başlıklarında, bayileri aracılığı ile satış gerçekleştirmektedirTurnike ve Bariyer ve Otopark Sistemleri,Kart Okuyucu Sistemleri ve AksesuarlarıParmak İzi ve Yüz Tanıma SistemleriKamera, Yangın ve Hırsız Alarm SistemleriŞirket mevcutta geçiş kontrol sistemleri sektöründe, kamu ve özel sektör firmalarına, geçiş kontrol ve kamera sistemleri satış, hizmet ve kurulumu sağlayan firmalara, üretici, ithalatçı, ve dağıtıcı kimliğiyle ürün sağlayan bir toptancı market pozisyonunda faaliyetlerini yürütmektedir.Şirketimiz Türkiye'de en güçlü olduğu alan, medikal sektöre yaptığı insan vücuduna konan implant parçaların dökümüdür. EN ISO 13485:2016 belgesi sahibidir. Savunma sanayine hizmet vermektedir. Aselsan'ın onaylı tedarikçilerindendir. TS EN ISO 14001:2015, TS ISO 45001:2018 ve ihracatta kullandığı AD 2000-Merkblatt W0 2014/68/EU AnhangI, Abs.3.1 belgelerine sahip olarak üretim yapmaktadır.Şirket ‘'Elektrikli Döner Kesme Bıçakları'' alanında sektörün öncü kuruluşlarındandır.Şirket'in geliştirdiği, CE belgesine sahip olan ürünler, sadece Almanya'da faaliyet gösteren distribütör firma için yapılmakta olup, oradan Avrupa'nın her tarafına dağıtılmaktadır.Şirketin Süresi SüresizPazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları BilgileriSon Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış PiyasalarKote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili PazarıHisse Senedi 17.06.2022 Türkiye Borsa İstanbul Ana PazarSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 1578336 TRY 2,8184Türkiye Halk Bankası A.Ş. 1032216 TRY 1,8432Diğer 669448 TRY 1,1954Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviTACETTİN İLERİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Elektrik Mühendisi 06.02.2007 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür Evet 30.97 A Bağımsız Üye Değil DeğerlendirilmediAHMET GÖNÜLLÜ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Elektrik Mühendisi 06.02.2007 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Vekili / AR-GE Sorumlusu Evet 30.97 A Bağımsız Üye Değil DeğerlendirilmediSÜLEYMAN YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 07.09.2010 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili İntermak Makine İmalat San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yrd. , Imicryl Diş Malzemeleri San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Evet Bağımsız Üye Değil DeğerlendirilmediYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerTACETTİN İLERİ Yönetim Kurulu Başkani / Genel Müdür Elektrik Mühendisi Yönetim Kurulu Başkanı / Genel MüdürABDURRAHMAN İLERİ Genel Müdür Yrd. / Hassas Döküm Bölüm Yöneticisi Maden Mühendisi / Metalurjist Genel Müdür Yrd. / Hassas Döküm Bölüm YöneticisiAHMET GÖNÜLLÜ Yönetim Kurulu Başkan Vekili / AR-GE Sorumlusu Elektrik Mühendisi Yönetim Kurulu Başkan Vekili / AR-GE Sorumlusu