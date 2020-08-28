***MAKTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Likidite Sağlayıcı Atanması
28.08.2020 09:39
***MAKTK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Likidite Sağlayıcı Atanması )
İlgili Şirketler [MAKTK]
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Türkçe
Likidite Sağlayıcı Atanması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Yeni Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum Adı
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Yeni Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum Kodu
UNS
İlgili Menkul Kıymet Adı
MAKTK.E
Eski Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum Adı
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Likidite Sağlayıcılığın Başlayacağı Tarih
31/08/2020
Likidite Sağlayıcılığın Biteceği Tarih
30/11/2020
Açıklamalar
Borsamız Ana Pazar'da işlem gören Makina Takım Endüstrisi A.Ş. (MAKTK.E) paylarında halen likidite sağlayıcısı olan Ünlü Menkul Değerler A.Ş.'nin söz konusu likidite sağlayıcılık faaliyetinin devamı için yaptığı başvuru uygun görülmüştür. Bu çerçevede, Ünlü Menkul Değerler A.Ş., 31/08/2020-30/11/2020 (dahil) tarihleri arasındaki dönemde MAKTK.E işlem sırasında likidite sağlayıcılık faaliyetlerine devam edecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871512
BIST
18:051.109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.109
|
0
En Düşük
0
18:057,3462
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0109
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4040
|
7,3783
En Düşük
7,3321
18:058,7179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0168
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,7472
En Düşük
8,6699
18:05459,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 3,14
|Açılış
|: 459,03
|
|Önceki Kapanış
|: 455,88
|
460,11
En Düşük
454,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ETILR
|4,12
|2.423.098
|% 130,53
|
|BLCYT
|7,36
|1.811.188
|% 51,23
|
|CCOLA
|43,30
|14.105.876
|% 0,00
|
|KERVN
|0,40
|196.578
|% 0,00
|
|AFYON
|3,92
|197.535.948
|% 0,00
|
|AFYON
|3,92
|197.535.948
|% 0,00
|
|ANELE
|5,56
|10.408.815
|% 0,00
|
|ASELS
|16,93
|318.704.935
|% 0,00
|
|BRYAT
|86,75
|4.239.809
|% 0,00
|
|CCOLA
|43,30
|14.105.876
|% 0,00
|
|GARAN
|6,99
|1.151.920.502
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,59
|1.145.961.242
|% 0,00
|
|PETKM
|4,09
|814.605.348
|% 0,00
|
|SISE
|6,22
|701.344.461
|% 0,00
|
|FENER
|24,40
|661.973.478
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,87
|473.335.767
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,69
|597.655.698
|% 0,00
|
|PETKM
|4,09
|814.605.348
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,45
|293.160.042
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,09
|408.552.961
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3389
|7,3465
|% -0,14
|
|Euro
|8,7078
|8,7193
|% 0,21
|
|Sterlin
|9,7152
|9,7639
|% 0,46
|
|Frank
|8,0751
|8,1237
|% 0,30
|
|Riyal
|1,9524
|1,9622
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.945
|14,86
|
|Altın Gr.
|459
|459
|3,12
|
|Cumhuriyet
|3.027
|3.073
|-19,00
|
|Tam
|3.015
|3.093
|-20,54
|
|Yarım
|1.457
|1.496
|-9,94
|
|Çeyrek
|731
|748
|-4,97
|
|Gümüş.Ons
|27,26
|27,30
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,04
|
|B. Petrol
|45,64
|45,64
|0,04
|
Seans Raporu
18:05
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 94 artarak (% 0.32 ) 1, 250
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17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, ZOREN, SKBNK
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17:58XU100
Endeks 1, 105 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 13, 725.00 milyon TL de
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17:57ZOREN
Yüzde 8.98 oranında artışla 2.67 lira fiyatla işlem gören hissede 202, 972, 819 adet işlem
-
17:56AKMGY
Yüzde 4.17 oranında artışla 45.00 lira fiyatla işlem gören hissede 96, 837 adet işlem