***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor









***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 19.834.951 17.985.900Satışların Maliyeti10 -12.114.496 -10.377.170TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.720.455 7.608.730BRÜT KAR (ZARAR)7.720.455 7.608.730Genel Yönetim Giderleri-1.601.918 -1.649.829Pazarlama Giderleri-1.655.135 -1.300.681Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.070.848 685.456Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-666.196 -240.430ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.868.054 5.103.246Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler473.413 631.839FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.341.467 5.735.085Finansman Giderleri-193.499 -773.057SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.147.968 4.962.028Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-821.789 -217.375Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.337.827 -1.257.963Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri516.038 1.040.588SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.326.179 4.744.653DÖNEM KARI (ZARARI)4.326.179 4.744.653Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları4.326.179 4.744.653Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç 11 0,00023000 0,00024000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.444.413 674.288Dönem Karı (Zararı)4.326.179 4.744.653Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.409.026 2.444.603Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8 1.981.340 1.702.375Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler7 -319.497 -229.103Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler328.008 1.362.732Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler328.008 1.362.732Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-402.614 -358.689Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-473.413 -1.131.747Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler70.799 773.058Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler821.789 -32.712İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.049.943 -6.018.616Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-13.439.731 -5.474.473Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.191.389 -2.909.770Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.979.742 -2.110.791Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.522.074 -564.268Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)13.008.156 3.820.973İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler692.059 1.219.713Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.685.262 1.170.640Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-240.849 -496.352YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI468.200 1.130.745Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.213 -1.002Alınan Faiz473.413 1.131.747FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-5.991.879 -1.781.558Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.988.549 -795.561İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-932.531 -206.209Ödenen Faiz-70.799 -779.788YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-79.266 23.475NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-79.266 23.475DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 401.058 96.886DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 321.792 120.361Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 321.792 401.058Ticari Alacaklar76.199.502 62.759.771İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 393.017 350.915İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 75.806.485 62.408.856Diğer Alacaklar16.883.396 18.538.567İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 16.853.398 18.511.484İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 29.998 27.083Stoklar7 25.319.838 23.020.599Peşin Ödenmiş Giderler619.221 1.155.439İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler619.221 1.155.439Diğer Dönen Varlıklar160.711 7.514ARA TOPLAM119.504.460 105.882.948TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR119.504.460 105.882.948DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar8 68.278.974 69.588.449Kullanım Hakkı Varlıkları2.786.967 1.085.105Maddi Olmayan Duran Varlıklar850.664 867.689Peşin Ödenmiş Giderler733.910 733.911TOPLAM DURAN VARLIKLAR72.650.515 72.275.154TOPLAM VARLIKLAR192.154.975 178.158.102KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar2.357.314 6.060.345İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4 4.988.549İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar2.357.314 1.071.796Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 2.357.314 1.071.796Ticari Borçlar8.798.986 10.321.060İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 42.522 340.899İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 8.756.464 9.980.161Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2.597.456 1.474.435Diğer Borçlar2.094.915 1.347.696İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 2.094.915 1.347.696Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)24.418.466 11.410.310Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü1.337.827 195.371Kısa Vadeli Karşılıklar1.889.095 2.258.247Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.889.095 2.258.247ARA TOPLAM43.494.059 33.067.464TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER43.494.059 33.067.464UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar311.441 123.169İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar311.441 123.169Kiralama İşlemlerinden Borçlar311.441 123.169Uzun Vadeli Karşılıklar12.396.982 12.544.839Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12.396.982 12.544.839Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü6.147.632 7.227.931TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER18.856.055 19.895.939TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER62.350.114 52.963.403ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar129.804.861 125.194.699Ödenmiş Sermaye200.000.000 200.000.000Sermaye Düzeltme Farkları55.241.392 55.241.392Paylara İlişkin Primler (İskontolar)162.149 162.149Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)50.462.546 50.178.563Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)50.462.546 50.178.563Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)50.654.900 50.654.900Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-192.354 -476.337Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler204.183 204.183Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-180.591.588 -191.183.510Net Dönem Karı veya Zararı4.326.179 10.591.922TOPLAM ÖZKAYNAKLAR129.804.861 125.194.699TOPLAM KAYNAKLAR192.154.975 178.158.102Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler200.000.000 55.241.392 162.149 -454.537 15.390.607 203.468 -202.287.596 11.104.086 79.359.569 79.359.569Transferler715 11.104.086 -11.104.086 715 715Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)4.744.653 4.744.653 4.744.653Dönem Karı (Zararı)4.744.653 4.744.653 4.744.653Dönem Sonu Bakiyeler200.000.000 55.241.392 162.149 -454.537 15.390.607 204.183 -191.183.510 4.744.653 84.104.937 84.104.937Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler200.000.000 55.241.392 162.149 -476.337 50.654.900 204.183 -191.183.510 10.591.922 125.194.699 125.194.699Transferler10.591.922 -10.591.922Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)283.983 4.326.179 4.610.162 4.610.162Dönem Karı (Zararı)4.326.179 4.326.179 4.326.179Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)283.983 283.983 283.983Dönem Sonu Bakiyeler200.000.000 55.241.392 162.149 -192.354 50.654.900 204.183 -180.591.588 4.326.179 129.804.861 129.804.861Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)4.326.179 4.744.653DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar283.983Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)354.979Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-70.996Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)283.983 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.610.162 4.744.653Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları4.610.162 4.744.653http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842804BIST