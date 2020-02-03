***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin üyesi olduğu metal iş kolundaki işveren sendikası Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Birleşik Metal-İş Sendikası arasında 01.09.2019-31.08.2021 dönemini kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi Anlaşma Tutanağı'nın imzalandığı hususu MESS tarafından Şirketimize bildirilmiştir.Anlaşmada özetleİlk altı ay için saat ücretleri 12 TL/saat'in altında olan çalışanların saat ücretlerine 12 TL/saat'i geçmeyecek şekilde 30 kuruş ücret artışı yapılmış bunun üzerine tüm çalışanlara %17 oranında ücret artışı yapılmıştır. Sözleşmenin ikinci altı ayında %6 (dönem enflasyonu %6'nın üzerinde gerçekleşirse aradaki fark ücret artış oranına eklenecektir), 3. ve 4. altı aylarında enflasyon oranında ücret artışı yapılması kararlaştırılmıştır. İlk yıl için tüm sosyal yardımlar %20 oranında artırılmış, ikinci yıl için artış oranının enflasyon oranında olacağı belirlenmiştir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızla,MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816820BIST