***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.08.2020 18:15
***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ALİ ÜLKER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici İcrada Görevli Değil YILDIZ HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
HÜSEYİN AVNİ METİNKALE Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici İcrada Görevli Değil YILDIZ HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ / KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ
LEVENT SİPAHİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş./GENEL MÜDÜR Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
ÖMER FARUK SEVGİLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI / DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYESİ
AGAH UĞUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE / RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANI
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ALİ ÜLKER YÖNETİM KURULU BAŞKANI Yönetici YOKTUR YILDIZ HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI
LEVENT SİPAHİ GENEL MÜDÜR Yönetici YOKTUR YOKTUR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866757
BIST
18:051.061
En Yüksek
|Değişim
|: 2,53%
|| 26,19
|Açılış
|: 1.030
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|Önceki Kapanış
|: 1.034
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1.062
En Düşük
985
18:057,2436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0150
|Açılış
|: 7,3450
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|Önceki Kapanış
|: 7,4600
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7,3707
En Düşük
7,1239
18:058,5455
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0669
|Açılış
|: 8,5900
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|Önceki Kapanış
|: 8,7750
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8,7220
En Düşük
8,4296
18:05473,07
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
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|Açılış
|: 473,07
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|Önceki Kapanış
|: 479,43
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488,48
En Düşük
468,60
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|95,15
|17.840.018
|% 10,00
|
|KARTN
|603,90
|23.634.281
|% 10,00
|
|YONGA
|25,74
|407.814
|% 10,00
|
|YBTAS
|7.645,00
|427.254
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.298,00
|252.756
|% 10,00
|
|KENT
|1.422,00
|4.739.526
|% -10,00
|
|QNBFL
|118,00
|73.984.345
|% -9,99
|
|BURVA
|64,40
|995.688
|% -9,99
|
|VKFYO
|10,48
|1.595.349
|% -9,97
|
|KRGYO
|5,34
|3.030.066
|% -9,95
|
|EKGYO
|1,96
|3.132.370.814
|% 3,70
|
|ASELS
|16,79
|1.695.900.833
|% 9,95
|
|GARAN
|6,58
|1.455.157.486
|% 1,70
|
|SISE
|6,03
|1.268.376.254
|% 4,87
|
|GUSGR
|5,48
|995.735.567
|% 7,03
|
|EKGYO
|1,96
|3.132.370.814
|% 3,70
|
|KRDMD
|2,66
|694.030.161
|% 2,70
|
|TSKB
|1,07
|251.901.794
|% 2,88
|
|ODAS
|2,22
|509.552.710
|% 4,72
|
|YKBNK
|2,05
|471.333.422
|% -0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,4135
|9,4608
|% -0,57
|
|Frank
|7,8917
|7,9393
|% -0,24
|
|Riyal
|1,9227
|1,9323
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.029
|2.029
|-34,10
|
|Altın Gr.
|472
|473
|-6,88
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.285
|-59,10
|
|Tam
|3.201
|3.407
|-53,40
|
|Yarım
|1.554
|1.667
|-10,10
|
|Çeyrek
|779
|833
|-10,20
|
|Gümüş.Ons
|27,90
|27,93
|-1,01
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,23
|
|B. Petrol
|44,58
|44,58
|-0,51
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Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 26 artarak (% 1.65 ) 1, 190
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17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, KRDMD, ODAS
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Endeks 1, 055 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 02 üstünde . İşlem hacmi 23, 329.00 milyon TL de
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17:59YAYLA
Yüzde 5.11 oranında artışla 2.47 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 010, 077 adet işlem
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17:57JANTS
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