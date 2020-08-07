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***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.08.2020 18:15
GÜNCEL HABERLER



***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ALİ ÜLKER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici İcrada Görevli Değil YILDIZ HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
HÜSEYİN AVNİ METİNKALE Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici İcrada Görevli Değil YILDIZ HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ / KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ
LEVENT SİPAHİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş./GENEL MÜDÜR Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
ÖMER FARUK SEVGİLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI / DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYESİ
AGAH UĞUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE / RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANI

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ALİ ÜLKER YÖNETİM KURULU BAŞKANI Yönetici YOKTUR YILDIZ HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI
LEVENT SİPAHİ GENEL MÜDÜR Yönetici YOKTUR YOKTUR




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866757


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KARTN 603,90 23.634.281 % 10,00  
YONGA 25,74 407.814 % 10,00  
YBTAS 7.645,00 427.254 % 10,00  
ISBIR 1.298,00 252.756 % 10,00  
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Riyal 1,9227 1,9323 % 0,08  
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Altın Gr. 472 473 -6,88  
Cumhuriyet 3.108 3.285 -59,10  
Tam 3.201 3.407 -53,40  
Yarım 1.554 1.667 -10,10  
Çeyrek 779 833 -10,20  
Gümüş.Ons 27,90 27,93 -1,01  
Gümüş Gr. 6,48 6,49 -0,23  
B. Petrol 44,58 44,58 -0,51  
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