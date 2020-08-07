***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MAKTK*** MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviALİ ÜLKER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici İcrada Görevli Değil YILDIZ HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırHÜSEYİN AVNİ METİNKALE Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici İcrada Görevli Değil YILDIZ HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU ÜYESİ Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ / KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİLEVENT SİPAHİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş./GENEL MÜDÜR Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırÖMER FARUK SEVGİLİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI / DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYESİAGAH UĞUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE / RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANIYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerALİ ÜLKER YÖNETİM KURULU BAŞKANI Yönetici YOKTUR YILDIZ HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANILEVENT SİPAHİ GENEL MÜDÜR Yönetici YOKTUR YOKTURhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866757BIST