***MANAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
14.07.2021 09:08
***MANAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MANAS.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz] Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Miktar: 7.800.000 TL nominal, Aracı: TRA Kapanış Tarihi: 14.07.2021, Fiyat: 9,90 TL. İlgili sırada maksimum emir değeri 77.220.000 TL olacaktır. Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Dağıtıma konu hesap türleri üzerinden iletilen aynı MKK sicil numarasına sahip emirlerden sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre ilk emir dağıtıma katılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951008
BIST
18:051.347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
|
0
En Düşük
0
18:058,6225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0032
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6383
En Düşük
8,6062
18:0510,1697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0055
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2300
|
10,1957
En Düşük
10,1397
18:05503,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 2,06
|Açılış
|: 503,03
|
|Önceki Kapanış
|: 500,97
|
503,92
En Düşük
499,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ESCAR
|15,42
|208.935.605
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,10
|44.262.926
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,00
|85.004.721
|% 0,00
|
|ESCAR
|15,42
|208.935.605
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,10
|44.262.926
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,00
|85.004.721
|% 0,00
|
|ESCAR
|15,42
|208.935.605
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,00
|85.004.721
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,10
|44.262.926
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,00
|85.004.721
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,10
|44.262.926
|% 0,00
|
|ESCAR
|15,42
|208.935.605
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6194
|8,6225
|% 0,04
|
|Euro
|10,1647
|10,1697
|% 0,05
|
|Sterlin
|11,8968
|11,9564
|% 0,22
|
|Frank
|9,3569
|9,4133
|% 0,14
|
|Riyal
|2,2916
|2,3031
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|6,07
|
|Altın Gr.
|502
|502
|1,38
|
|Cumhuriyet
|3.316
|3.366
|17,00
|
|Tam
|3.299
|3.382
|15,54
|
|Yarım
|1.595
|1.636
|7,52
|
|Çeyrek
|800
|818
|3,76
|
|Gümüş.Ons
|26,09
|26,13
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,23
|0,03
|
|B. Petrol
|76,42
|76,42
|-0,07
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
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17:57SKTAS
Yüzde -5.19 oranında düşüşle 3.84 lira fiyatla işlem gören hissede 784, 883 adet işlem
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17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 58 kaybederek (% -0.38 ) 1, 196
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17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EDIP, EDATA, KGYO, YAPRK
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17:54
Tabandan işlem gören hisse senetleri : AVHOL, EKIZ, PEKGY, FADE, EUKYO
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17:54
BANVT, BALAT, SNGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında