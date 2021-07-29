***MANAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.07.2021 10:00
***MANAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MANAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952478
BIST
11:191.381
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 20,57
|Açılış
|: 1.371
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.382
En Düşük
1.371
11:198,5044
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0438
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5619
En Düşük
8,4880
11:1910,1136
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0237
|Açılış
|: 10,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,1720
En Düşük
10,0801
11:19496,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,14
|Açılış
|: 496,62
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
496,23
BIST En Aktif Hisseler11:19
|KTSKR
|20,02
|11.365.512
|% 9,94
|
|IDGYO
|2,80
|14.710.945
|% 9,80
|
|VKING
|5,90
|3.683.480
|% 9,67
|
|HURGZ
|1,85
|27.125.744
|% 9,47
|
|TKURU
|240,00
|293.280
|% 8,11
|
|MEGAP
|7,40
|60.046.563
|% -9,98
|
|MEGAP
|7,40
|60.046.563
|% -9,98
|
|YAYLA
|4,34
|3.307.549
|% -9,96
|
|KSTUR
|227,00
|7.491
|% -4,42
|
|AVGYO
|3,16
|5.111.764
|% -3,66
|
|GARAN
|8,25
|305.936.944
|% 0,61
|
|THYAO
|12,78
|271.411.587
|% 1,75
|
|KRDMD
|7,66
|195.532.148
|% 1,73
|
|PETKM
|5,62
|166.138.768
|% 0,00
|
|SISE
|7,56
|160.097.642
|% 1,20
|
|YKBNK
|2,28
|97.136.827
|% 0,88
|
|GARAN
|8,25
|305.936.944
|% 0,61
|
|KARSN
|4,19
|142.875.182
|% 2,95
|
|PETKM
|5,62
|166.138.768
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,61
|68.530.061
|% 1,56
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5007
|8,5044
|% -0,51
|
|Euro
|10,1045
|10,1136
|% -0,23
|
|Sterlin
|11,8222
|11,8815
|% -0,24
|
|Frank
|9,3194
|9,3756
|% -0,40
|
|Riyal
|2,2590
|2,2703
|% -0,60
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.819
|11,58
|
|Altın Gr.
|497
|497
|0,08
|
|Cumhuriyet
|3.281
|3.331
|-12,00
|
|Tam
|3.265
|3.348
|-10,49
|
|Yarım
|1.578
|1.619
|-5,07
|
|Çeyrek
|792
|810
|-2,53
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,49
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,94
|6,95
|0,08
|
|B. Petrol
|74,64
|74,64
|0,77
|