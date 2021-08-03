***MANAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.08.2021 10:02
***MANAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MANAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MANAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954298
BIST
10:151.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,85
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.404
En Düşük
1.401
10:158,3242
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0237
|Açılış
|: 8,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4380
|
8,3816
En Düşük
8,2985
10:159,8929
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0302
|Açılış
|: 9,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
9,9683
En Düşük
9,8610
10:15483,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -2,79
|Açılış
|: 483,94
|
|Önceki Kapanış
|: 486,73
|
487,52
En Düşük
483,94
BIST En Aktif Hisseler10:15
|IDGYO
|3,63
|9.746.042
|% 10,00
|
|KTSKR
|26,64
|25.020.290
|% 9,99
|
|DAGI
|2,68
|14.380.008
|% 9,84
|
|UFUK
|14,50
|5.075
|% 6,62
|
|EMKEL
|2,61
|6.407.831
|% 6,10
|
|DENGE
|1,15
|14.402.206
|% -4,17
|
|BURVA
|23,78
|2.250.041
|% -4,04
|
|KUYAS
|2,63
|4.866.114
|% -3,66
|
|BURCE
|19,51
|563.215
|% -3,42
|
|EDATA
|13,03
|4.817.686
|% -3,41
|
|SISE
|7,76
|209.121.024
|% 0,52
|
|GARAN
|8,59
|87.621.734
|% 0,47
|
|EREGL
|19,77
|71.244.947
|% 0,36
|
|KARSN
|4,07
|52.187.374
|% -1,21
|
|ASELS
|16,01
|46.438.943
|% -0,19
|
|SISE
|7,76
|209.121.024
|% 0,52
|
|EKGYO
|1,81
|37.451.252
|% 0,00
|
|KARSN
|4,07
|52.187.374
|% -1,21
|
|DENGE
|1,15
|14.402.206
|% -4,17
|
|GARAN
|8,59
|87.621.734
|% 0,47
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3179
|8,3242
|% -0,28
|
|Euro
|9,8860
|9,8929
|% -0,30
|
|Sterlin
|11,5501
|11,6081
|% -0,06
|
|Frank
|9,1697
|9,2249
|% -0,16
|
|Riyal
|2,2154
|2,2265
|% -0,17
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-2,72
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-1,97
|
|Cumhuriyet
|3.223
|3.272
|-43,00
|
|Tam
|3.211
|3.291
|-39,84
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-19,27
|
|Çeyrek
|778
|796
|-9,64
|
|Gümüş.Ons
|25,31
|25,35
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,76
|6,78
|-0,05
|
|B. Petrol
|72,58
|72,58
|-0,31
|