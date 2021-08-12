***MANAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.08.2021 10:47
***MANAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MANAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MANAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957524
BIST
11:041.428
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 17,05
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
1.428
En Düşük
1.420
11:048,5830
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0419
|Açılış
|: 8,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6150
|
8,6352
En Düşük
8,5628
11:0410,0979
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0404
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0850
|
10,1666
En Düşük
10,0723
11:04484,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,14
|Açılış
|: 484,60
|
|Önceki Kapanış
|: 485,75
|
486,79
En Düşük
483,37
BIST En Aktif Hisseler11:04
|MARKA
|5,56
|2.829.389
|% 9,88
|
|VKING
|6,91
|9.560.558
|% 9,86
|
|DOBUR
|19,57
|1.982.926
|% 9,76
|
|DENGE
|1,60
|3.042.746
|% 9,59
|
|DAGI
|5,12
|113.508.383
|% 8,70
|
|IDGYO
|3,30
|27.233.667
|% -9,09
|
|EDATA
|14,57
|6.605.947
|% -7,49
|
|FORMT
|1,23
|4.972.284
|% -5,38
|
|EDIP
|3,90
|17.644.611
|% -5,11
|
|SODSN
|20,80
|8.278
|% -4,76
|
|TUPRS
|98,60
|518.255.754
|% 2,18
|
|GARAN
|9,11
|331.404.808
|% 1,79
|
|KRDMD
|7,97
|289.471.774
|% 1,14
|
|PETKM
|5,92
|253.914.259
|% 2,60
|
|EREGL
|19,40
|241.872.363
|% 1,73
|
|YKBNK
|2,47
|115.050.869
|% 2,07
|
|PETKM
|5,92
|253.914.259
|% 2,60
|
|GARAN
|9,11
|331.404.808
|% 1,79
|
|KRDMD
|7,97
|289.471.774
|% 1,14
|
|DAGI
|5,12
|113.508.383
|% 8,70
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5808
|8,5830
|% -0,49
|
|Euro
|10,0893
|10,0979
|% -0,40
|
|Sterlin
|11,8662
|11,9257
|% -0,47
|
|Frank
|9,2703
|9,3261
|% -0,52
|
|Riyal
|2,2805
|2,2919
|% -0,54
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|4,16
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-0,54
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|53,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|53,06
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|25,67
|
|Çeyrek
|778
|795
|12,83
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,48
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,04
|
|B. Petrol
|71,65
|71,65
|0,21
|