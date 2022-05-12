***MANAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.05.2022 10:00
***MANAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MANAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MANAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029574
BIST
11:092.412
En Yüksek
|Değişim
|: -1,69%
|| -41,59
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.400
11:0915,3919
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0900
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,3943
En Düşük
15,2578
11:0916,1803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0463
|Açılış
|: 16,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2522
En Düşük
16,0655
11:09914,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 2,99
|Açılış
|: 914,62
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,72
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler11:09
|GLBMD
|7,15
|10.328.692
|% 10,00
|
|IMASM
|29,16
|7.406.932
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|14.694.515
|% 9,90
|
|ESCOM
|11,73
|50.459.316
|% 8,31
|
|ACSEL
|54,85
|9.787.773
|% 6,61
|
|LIDFA
|6,21
|434.060
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|48.676.991
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|579.451
|% -9,97
|
|KAPLM
|69,65
|10.287.299
|% -9,95
|
|OYAYO
|8,67
|2.759.143
|% -7,37
|
|THYAO
|41,84
|1.111.821.715
|% -0,85
|
|SISE
|19,63
|766.419.284
|% -1,65
|
|KRDMD
|16,13
|731.777.875
|% -3,24
|
|EREGL
|33,16
|530.297.688
|% -2,87
|
|ASELS
|23,16
|501.730.944
|% -2,93
|
|EKGYO
|2,70
|270.819.686
|% -1,82
|
|YKBNK
|4,63
|336.331.142
|% -1,49
|
|DOHOL
|3,58
|201.268.467
|% -1,92
|
|ODAS
|2,35
|117.216.993
|% -4,08
|
|KRDMD
|16,13
|731.777.875
|% -3,24
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3770
|15,3919
|% 0,59
|
|Euro
|16,1305
|16,1803
|% 0,29
|
|Sterlin
|18,7077
|18,8015
|% 0,10
|
|Frank
|15,3779
|15,4705
|% 0,28
|
|Riyal
|4,0881
|4,1086
|% 0,50
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|-1,90
|
|Altın Gr.
|914
|914
|2,43
|
|Cumhuriyet
|6.169
|6.263
|16,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|7,45
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|3,60
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|21,34
|21,37
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,56
|10,57
|-0,06
|
|B. Petrol
|105
|105
|-2,11
|