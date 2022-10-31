***MANAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.10.2022 10:53
***MANAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MANAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075187
BIST
14:193.941
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 62,09
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.949
En Düşük
3.881
14:1918,6188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0383
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6618
En Düşük
18,5474
14:1918,4985
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0381
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,6111
En Düşük
18,4616
14:19982,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,12
|Açılış
|: 982,60
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
979,03
BIST En Aktif Hisseler14:19
|AKCNS
|44,00
|98.695.331
|% 10,00
|
|ATSYH
|125,40
|3.116.358
|% 10,00
|
|VKING
|14,86
|6.457.845
|% 9,99
|
|SMRTG
|85,95
|260.469.701
|% 9,98
|
|PETUN
|48,10
|30.352.038
|% 9,97
|
|AGYO
|5,50
|56.199.328
|% -9,98
|
|METRO
|1,52
|111.003.115
|% -7,88
|
|DOBUR
|51,90
|12.438.057
|% -7,49
|
|MMCAS
|4,88
|281.918
|% -7,05
|
|TUREX
|16,88
|31.173.476
|% -6,59
|
|THYAO
|98,90
|3.393.003.318
|% 2,01
|
|SASA
|118,10
|1.896.096.680
|% 8,05
|
|AKBNK
|14,53
|1.707.801.211
|% -1,02
|
|YKBNK
|8,94
|1.390.894.758
|% 0,68
|
|TUPRS
|373,80
|1.321.184.598
|% 2,24
|
|EKGYO
|4,40
|915.086.976
|% -0,45
|
|YKBNK
|8,94
|1.390.894.758
|% 0,68
|
|ISCTR
|9,12
|1.119.080.074
|% 0,77
|
|SKBNK
|2,03
|242.443.233
|% -0,98
|
|TSKB
|2,98
|353.368.775
|% -1,32
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6144
|18,6188
|% 0,21
|
|Euro
|18,4905
|18,4985
|% -0,21
|
|Sterlin
|21,4411
|21,5486
|% -0,35
|
|Frank
|18,5326
|18,6443
|% -0,27
|
|Riyal
|4,9393
|4,9641
|% 0,21
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.641
|-3,69
|
|Altın Gr.
|982
|983
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|6.565
|6.664
|-2,00
|
|Tam
|6.611
|6.666
|-70,00
|
|Yarım
|3.221
|3.256
|-38,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.627
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,17
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,45
|-0,07
|
|B. Petrol
|92,44
|92,44
|-1,33
|