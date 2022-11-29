***MANAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.11.2022 10:54
***MANAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MANAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082855
BIST
14:054.937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 14,11
|Açılış
|: 4.943
|
|Önceki Kapanış
|: 4.923
|
4.949
En Düşük
4.817
14:0518,6426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0167
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6908
En Düşük
18,5952
14:0519,3386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0802
|Açılış
|: 19,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4700
|
19,4087
En Düşük
19,2462
14:051.052,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 9,84
|Açılış
|: 1.052,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.042,27
|
1.054,19
En Düşük
1.041,65
BIST En Aktif Hisseler14:03
|PKENT
|180,40
|72.106.360
|% 10,00
|
|BFREN
|3.800,10
|94.599.026
|% 10,00
|
|KSTUR
|304,80
|1.007.602
|% 10,00
|
|SNICA
|29,32
|713.776.453
|% 9,98
|
|TETMT
|291,90
|19.461.950
|% 9,98
|
|PRDGS
|16,06
|81.690.590
|% -7,70
|
|BAYRK
|9,81
|48.319.159
|% -7,10
|
|EDIP
|8,68
|73.572.486
|% -6,26
|
|ZEDUR
|36,56
|1.207.211
|% -5,04
|
|OSMEN
|55,85
|5.913.078
|% -4,86
|
|THYAO
|117,20
|6.832.407.086
|% 1,82
|
|SISE
|39,04
|4.905.371.828
|% -3,17
|
|EKGYO
|7,25
|2.840.748.075
|% 4,77
|
|KRDMD
|14,78
|2.837.062.562
|% 3,28
|
|YKBNK
|11,95
|2.829.378.481
|% 0,42
|
|EKGYO
|7,25
|2.840.748.075
|% 4,77
|
|SKBNK
|2,74
|717.703.051
|% 0,37
|
|YKBNK
|11,95
|2.829.378.481
|% 0,42
|
|TSKB
|4,04
|801.187.631
|% 1,00
|
|KRDMD
|14,78
|2.837.062.562
|% 3,28
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6344
|18,6396
|% 0,07
|
|Euro
|19,3236
|19,3326
|% 0,39
|
|Sterlin
|22,3182
|22,4301
|% 0,59
|
|Frank
|19,5586
|19,6764
|% 0,10
|
|Riyal
|4,9431
|4,9678
|% 0,02
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.756
|15,34
|
|Altın Gr.
|1.052
|1.052
|9,59
|
|Cumhuriyet
|7.008
|7.108
|14,00
|
|Tam
|7.027
|7.085
|49,00
|
|Yarım
|3.408
|3.464
|24,00
|
|Çeyrek
|1.699
|1.731
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|21,30
|21,33
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|12,77
|12,78
|0,23
|
|B. Petrol
|85,97
|85,97
|2,08
|