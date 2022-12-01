***MANAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.12.2022 10:20
***MANAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MANAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MANAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083378
BIST
12:315.083
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 105,33
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.025
12:3118,6401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0083
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6918
En Düşük
18,5805
12:3119,4630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0655
|Açılış
|: 19,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,5220
En Düşük
19,3596
12:311.065,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 5,38
|Açılış
|: 1.065,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.068,90
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler12:29
|GENIL
|44,88
|34.446.791
|% 10,00
|
|YGYO
|1,76
|24.968.517
|% 10,00
|
|UZERB
|122,10
|1.078.509
|% 10,00
|
|SNICA
|35,46
|337.237.695
|% 9,99
|
|KSTUR
|368,70
|1.099.463
|% 9,99
|
|COSMO
|90,90
|885.093
|% -10,00
|
|DIRIT
|3,68
|104.884
|% -8,00
|
|YONGA
|42,30
|433.448
|% -7,24
|
|INFO
|11,13
|103.187.115
|% -4,05
|
|VANGD
|6,27
|4.399.237
|% -3,98
|
|THYAO
|124,90
|4.651.665.156
|% 4,08
|
|KRDMD
|15,50
|3.398.752.318
|% 5,23
|
|SISE
|39,96
|2.775.487.947
|% 2,20
|
|EREGL
|43,52
|2.464.550.309
|% 2,02
|
|PETKM
|18,32
|2.002.329.959
|% 2,40
|
|KRDMD
|15,50
|3.398.752.318
|% 5,23
|
|EKGYO
|7,23
|1.391.963.566
|% 4,93
|
|YKBNK
|11,97
|1.946.233.558
|% -0,66
|
|ISCTR
|10,63
|1.501.886.956
|% 2,61
|
|SKBNK
|2,75
|374.894.973
|% 1,48
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6375
|18,6406
|% 0,05
|
|Euro
|19,4541
|19,4651
|% 0,35
|
|Sterlin
|22,5342
|22,6472
|% 0,64
|
|Frank
|19,6777
|19,7962
|% 0,29
|
|Riyal
|4,9434
|4,9682
|% 0,04
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.066
|5,36
|
|Cumhuriyet
|7.083
|7.190
|77,00
|
|Tam
|7.111
|7.170
|15,00
|
|Yarım
|3.449
|3.506
|8,00
|
|Çeyrek
|1.730
|1.752
|4,00
|