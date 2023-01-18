***MANAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
18.01.2023 08:55
***MANAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102879
BIST
18:055.315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 5.223
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.339
En Düşük
5.194
18:0518,7856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0181
|Açılış
|: 19,0480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0250
|
18,8085
En Düşük
18,6816
18:0520,2793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0185
|Açılış
|: 20,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,3135
En Düşük
20,1554
18:051.148,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,62
|Açılış
|: 1.148,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.154,81
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|72,50
|16.220.133
|% 0,00
|
|ADESE
|1,72
|127.679.014
|% 0,00
|
|AEFES
|57,10
|259.029.447
|% 0,00
|
|AGESA
|36,48
|40.783.561
|% 0,00
|
|AHGAZ
|90,85
|521.752.363
|% 0,00
|
|ACSEL
|72,50
|16.220.133
|% 0,00
|
|ADESE
|1,72
|127.679.014
|% 0,00
|
|AEFES
|57,10
|259.029.447
|% 0,00
|
|AGESA
|36,48
|40.783.561
|% 0,00
|
|AHGAZ
|90,85
|521.752.363
|% 0,00
|
|EREGL
|40,90
|12.057.697.752
|% 0,00
|
|KRDMD
|19,60
|11.188.056.863
|% 0,00
|
|THYAO
|147,40
|10.947.731.089
|% 0,00
|
|TUPRS
|569,60
|6.267.438.393
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,59
|5.287.426.168
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,59
|5.287.426.168
|% 0,00
|
|KRDMD
|19,60
|11.188.056.863
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,79
|3.532.074.638
|% 0,00
|
|EREGL
|40,90
|12.057.697.752
|% 0,00
|
|VAKBN
|10,45
|2.942.535.055
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.148
|1.148
|-4,23
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|11,00
|
|Tam
|7.792
|7.860
|-24,00
|
|Yarım
|3.797
|3.846
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.904
|1.923
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,01
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,47
|14,49
|0,04
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ENSRI
Yüzde 6.46 oranında artışla 28.34 lira fiyatla işlem gören hissede 847, 841 adet işlem
-
17:58GRSEL
Yüzde 8.17 oranında artışla 14.69 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 133, 191 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, TUPRS, EKGYO
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 74, 9 artarak (% 1.62 ) 4, 708
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, PCILT, GESAN, ARCLK, SEGYO, ISGYO, BEYAZ, SOKE, PRDGS, ARMDA