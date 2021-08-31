***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 23.451.249 14.823.927 10.696.037 5.752.827Satışların Maliyeti18 -11.413.685 -8.307.066 -4.131.390 -2.655.586TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)12.037.564 6.516.861 6.564.647 3.097.241BRÜT KAR (ZARAR)12.037.564 6.516.861 6.564.647 3.097.241Genel Yönetim Giderleri19 -3.134.474 -2.404.823 -1.455.555 -1.113.052Pazarlama Giderleri19 -1.842.967 -1.971.965 -1.039.976 -848.645Araştırma ve Geliştirme Giderleri19 -364.469 -208.402 -264.893 -91.052Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 1.011.120 477.737 534.281 109.492Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -2.167.348 -1.659.743 -1.181.036 -1.159.530ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.539.426 749.665 3.157.468 -5.546FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.539.426 749.665 3.157.468 -5.546Finansman Gelirleri22 1.239.442 713.303 65.867 330.460Finansman Giderleri23 -5.409.700 -3.195.533 -2.122.022 -1.388.796SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.369.168 -1.732.565 1.101.313 -1.063.882Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-866.953 347.549 -934.694 153.701Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -214.816 -14.937 -214.816 -14.937Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-652.137 362.486 -719.878 168.638SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)502.215 -1.385.016 166.619 -910.181DÖNEM KARI (ZARARI)502.215 -1.385.016 166.619 -910.181Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları502.215 -1.385.016 166.619 -910.181Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.506.441 1.132.099Dönem Karı (Zararı)502.215 -1.385.016Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.968.978 698.618Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8,9,10 906.978 974.643Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler200.489 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler200.489 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-168.342 -143.452Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 -168.342 -143.452Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler389.398 203.836Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler4 389.398 203.836Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24 640.455 -336.409İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler35.248 1.818.497Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.488.155 2.085.142İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)26 -11.964 2.360İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 4.500.119 2.082.782Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-676.197 1.607.139İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)26 -675.440 1.614.988İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -757 -7.849Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -9.366.538 -4.529.395Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)15 1.634.808 -283.776Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.237.211 2.370.915İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)26 26.871 3.440İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 4.210.340 2.367.475Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 -225.130 -333.969Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.284.938 213.318İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)26 -1.269.542 215.944İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -15.396 -2.626Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)15 1.959.292 898.163İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-731.415 -209.040Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)291.947 198.834Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-1.023.362 -407.874Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.506.441 1.132.099YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.869.532 -5.627.899Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.869.532 -1.827.899Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları8 -236.770 -406.750Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -1.632.762 -1.421.149Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 0 -3.800.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-580.729 9.981.698Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri30.168.705 42.114.792Kredilerden Nakit Girişleri4 30.168.705 42.114.792Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-30.691.025 -32.251.626Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-30.691.025 -32.251.626Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-58.409 118.532YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)56.180 5.485.898Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)56.180 5.485.898DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.520.413 3.093.698DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.576.593 8.579.596Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 4.576.593 4.520.413Ticari Alacaklar13.405.530 18.094.174İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar26 16.414 4.450İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 13.389.116 18.089.724Diğer Alacaklar1.514.749 838.552İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar26 1.380.504 729.282İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 134.245 109.270Stoklar7 22.330.871 12.964.333Peşin Ödenmiş Giderler15 3.612.520 5.247.328İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3.612.520 5.247.328Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar14 46.763 424.221Diğer Dönen Varlıklar13 117.353 68.525İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar117.353 68.525ARA TOPLAM45.604.379 42.157.546TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR45.604.379 42.157.546DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 5.703.678 5.724.762Maddi Duran Varlıklar8 46.046.590 46.327.615Kullanım Hakkı Varlıkları8 361.094 473.809Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 12.609.348 11.231.970Peşin Ödenmiş Giderler15 216.187 139.783İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler216.187 139.783TOPLAM DURAN VARLIKLAR64.936.897 63.897.939TOPLAM VARLIKLAR110.541.276 106.055.485KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 25.212.699 22.646.449Banka KredileriKiralama İşlemlerinden BorçlarDiğer Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar25.212.699 22.646.449Banka Kredileri25.098.588 22.417.423Kiralama İşlemlerinden Borçlar114.111 229.026Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 21.953.654 18.565.620İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları21.953.654 18.565.620Banka Kredileri21.953.654 18.565.620Ticari Borçlar11.390.588 7.153.377İlişkili Taraflara Ticari Borçlar26 45.612 18.741İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 11.344.976 7.134.636Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 783.002 1.008.132Diğer Borçlar399.022 65.008İlişkili Taraflara Diğer Borçlar26 388.687 39.277İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 10.335 25.731Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 5.278.852 3.319.560Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü24 214.816 407.346Kısa Vadeli Karşılıklar677.308 587.084Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 50.503 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 626.805 587.084Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 544.842 982.618ARA TOPLAM66.454.783 54.735.194TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER66.454.783 54.735.194UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 3.573.723 9.660.929Banka KredileriKiralama İşlemlerinden Borçlarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.573.723 9.660.929Banka Kredileri3.346.345 9.414.516Kiralama İşlemlerinden Borçlar227.378 246.413Uzun Vadeli Karşılıklar1.003.569 1.222.414Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 1.003.569 1.222.414Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 3.670.609 3.030.154TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.247.901 13.913.497TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER74.702.684 68.648.691ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar35.838.592 37.406.794Ödenmiş Sermaye12.000.000 12.000.000Sermaye Düzeltme FarklarıKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)21.126.931 21.173.658Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21.126.931 21.173.658Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)22.492.083 22.492.083Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.365.152 -1.318.425Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler154.716 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.054.730 2.677.788Net Dönem Karı veya Zararı502.215 1.555.348TOPLAM ÖZKAYNAKLAR35.838.592 37.406.794TOPLAM KAYNAKLAR110.541.276 106.055.485Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12.000.000 -1.274.139 1.860.880 816.908 13.403.649 13.403.649Transferler816.908 -816.908 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.385.016 -1.385.016 -1.385.016Dönem Karı (Zararı)-1.385.016 -1.385.016 -1.385.016Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)92.455Dönem Sonu Bakiyeler12.000.000 -1.181.684 2.677.788 -1.385.016 12.111.088 12.111.088Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12.000.000 22.492.083 -1.318.425 2.677.788 1.555.348 37.406.794 37.406.794Transferler48.206 1.507.142 -1.555.348 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)502.215 502.215 502.215Dönem Karı (Zararı)502.215 502.215 502.215Kar Payları106.510 -2.130.200 -2.023.690 -2.023.690Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-46.727 -46.727 -46.727Dönem Sonu Bakiyeler12.000.000 22.492.083 -1.365.152 154.716 2.054.730 502.215 35.838.592 35.838.592Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)502.215 -1.385.016 166.619 -910.181DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-46.727 92.455 -16.357 -344.951Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası-58.409 118.532 -20.447 -442.245Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Sonrası11.682 -26.077 4.090 97.294Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-46.727 92.455 -16.357 -344.951TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)455.488 -1.292.561 150.262 -1.255.132Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları455.488 -1.292.561 150.262 -1.255.132http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961076BIST