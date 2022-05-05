***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 18.762.552 12.755.212Satışların Maliyeti17 -9.272.806 -7.282.295TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.489.746 5.472.917BRÜT KAR (ZARAR)9.489.746 5.472.917Genel Yönetim Giderleri-3.505.044 -1.678.919Pazarlama Giderleri-4.112.951 -802.991Araştırma ve Geliştirme Giderleri-300.117 -99.576Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.608.277 476.839Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-1.633.959 -986.312ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.545.952 2.381.958FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.545.952 2.381.958Finansman Gelirleri21 649.901 1.173.575Finansman Giderleri22 -1.739.242 -3.287.678SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)456.611 267.855Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-168.796 67.741Dönem Vergi (Gideri) Geliri-248.934 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri80.138 67.741SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)287.815 335.596DÖNEM KARI (ZARARI)287.815 335.596Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları287.815 335.596Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-20.320.719 -846.863Dönem Karı (Zararı)287.815 335.596Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.374.610 1.441.467Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8,9,10 481.281 483.379Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler41.779 213.589Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler41.779 213.589Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.934.745 -131.188Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 2.934.745 -131.188Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler407.388 951.020Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler407.388 951.020Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 -490.583 -75.333İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-23.983.144 -2.623.926Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.834.383 1.725.567İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)25 12.620 -11.964İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 1.821.763 1.737.531Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler239.550 -1.771.202İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)25 239.550 -1.770.445İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 0 -757Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7 -9.437.572 -4.367.342Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)14 -18.752.876 2.165.656Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-600.905 1.159.799İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)25 -8.267 8.091İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 -592.638 1.151.708Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 384.960 108.828Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler48.277 -41.341İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)25 45.418 -39.277İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 2.859 -2.064Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)14 3.330.414 -632.247İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.029.375 -971.644Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.187.503 313.833Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)5.477.906 4.520.413DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.266.541 4.568.714Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 4.266.541 5.477.906Ticari Alacaklar46.347.742 48.223.904İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar25 4.794 17.414İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 46.342.948 48.206.490Diğer Alacaklar2.477.783 2.717.333İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar25 2.187.340 2.492.895İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 290.443 224.438Stoklar7 38.972.371 29.534.799Peşin Ödenmiş Giderler14 22.185.229 3.432.353Diğer Dönen Varlıklar13 2.191.278 1.087.697ARA TOPLAM116.440.944 90.473.992TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR116.440.944 90.473.992DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 5.672.051 5.682.594Maddi Duran Varlıklar8 47.273.005 46.342.403Kullanım Hakkı Varlıkları8 254.053 275.631Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 16.335.870 14.700.203Peşin Ödenmiş Giderler14 199.122 113.702TOPLAM DURAN VARLIKLAR69.734.101 67.114.533TOPLAM VARLIKLAR186.175.045 157.588.525KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 16.540.513 5.875.790İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar16.540.513 5.875.790Banka Kredileri16.454.938 5.789.925Kiralama İşlemlerinden Borçlar85.575 85.865Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 10.022.274 10.662.896Ticari Borçlar14.031.333 14.632.238İlişkili Taraflara Ticari Borçlar25 4.726 12.993İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 14.026.607 14.619.245Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 1.056.537 671.577Diğer Borçlar144.421 96.144İlişkili Taraflara Diğer Borçlar25 129.373 83.955İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 15.048 12.189Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 4.404.461 1.074.047Kısa Vadeli Karşılıklar1.164.239 952.391Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12 539.147 328.797Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 625.092 623.594Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 640.197 892.514ARA TOPLAM48.003.975 34.857.597TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER48.003.975 34.857.597UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 15.950.928 1.394.366İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar15.950.928 1.394.366Banka Kredileri15.786.936 1.209.231Kiralama İşlemlerinden Borçlar163.992 185.135Uzun Vadeli Karşılıklar12 4.220.943 1.496.548Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12 4.220.943 1.496.548Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23 3.268.703 3.759.286TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.440.574 6.650.200TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER71.444.549 41.507.797ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar114.730.496 116.080.728Ödenmiş Sermaye19.800.000 19.800.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)69.420.000 69.420.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)18.905.325 20.543.372Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22.492.083 22.492.083Diğer Kazançlar (Kayıplar)-3.586.758 -1.948.711Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler430.709 132.312Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları5.886.647 2.077.134Net Dönem Karı veya Zararı287.815 4.107.910TOPLAM ÖZKAYNAKLAR114.730.496 116.080.728TOPLAM KAYNAKLAR186.175.045 157.588.525Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22.492.083 -1.318.425 2.677.788 1.555.348 37.406.794 0 37.406.794Transferler1.555.348 -1.555.348Dönem Karı (Zararı)335.596 335.596Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-30.370 -30.370Dönem Sonu Bakiyeler12.000.000 22.492.083 -1.348.795 4.233.136 335.596 37.712.020 0 37.712.020Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19.800.000 69.420.000 22.492.083 -1.948.711 132.312 2.077.134 4.107.910 116.080.728 0 116.080.728Transferler298.397 3.809.513 -4.107.910 0Dönem Karı (Zararı)287.815 287.815Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-1.638.047 0 -1.638.047Dönem Sonu Bakiyeler19.800.000 69.420.000 22.492.083 -3.586.758 430.709 5.886.647 287.815 114.730.496 0 114.730.496Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)287.815 335.596DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.638.047 -30.370Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası-2.048.492 -37.962Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Sonrası410.445 7.592Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.638.047 -30.370TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.350.232 305.226Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.350.232 305.226http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026833BIST