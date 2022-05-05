***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
05.05.2022 18:38
***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 18.762.552 12.755.212
Satışların Maliyeti
17 -9.272.806 -7.282.295
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.489.746 5.472.917
BRÜT KAR (ZARAR)
9.489.746 5.472.917
Genel Yönetim Giderleri
-3.505.044 -1.678.919
Pazarlama Giderleri
-4.112.951 -802.991
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-300.117 -99.576
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.608.277 476.839
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.633.959 -986.312
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.545.952 2.381.958
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.545.952 2.381.958
Finansman Gelirleri
21 649.901 1.173.575
Finansman Giderleri
22 -1.739.242 -3.287.678
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
456.611 267.855
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-168.796 67.741
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-248.934 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
80.138 67.741
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
287.815 335.596
DÖNEM KARI (ZARARI)
287.815 335.596
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
287.815 335.596
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.320.719 -846.863
Dönem Karı (Zararı)
287.815 335.596
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.374.610 1.441.467
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9,10 481.281 483.379
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
41.779 213.589
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
41.779 213.589
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.934.745 -131.188
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 2.934.745 -131.188
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
407.388 951.020
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
407.388 951.020
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -490.583 -75.333
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-23.983.144 -2.623.926
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.834.383 1.725.567
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
25 12.620 -11.964
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 1.821.763 1.737.531
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
239.550 -1.771.202
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
25 239.550 -1.770.445
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 0 -757
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 -9.437.572 -4.367.342
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
14 -18.752.876 2.165.656
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-600.905 1.159.799
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
25 -8.267 8.091
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -592.638 1.151.708
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 384.960 108.828
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
48.277 -41.341
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
25 45.418 -39.277
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 2.859 -2.064
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
14 3.330.414 -632.247
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.029.375 -971.644
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.187.503 313.833
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
5.477.906 4.520.413
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.266.541 4.568.714
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 4.266.541 5.477.906
Ticari Alacaklar
46.347.742 48.223.904
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
25 4.794 17.414
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 46.342.948 48.206.490
Diğer Alacaklar
2.477.783 2.717.333
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
25 2.187.340 2.492.895
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 290.443 224.438
Stoklar
7 38.972.371 29.534.799
Peşin Ödenmiş Giderler
14 22.185.229 3.432.353
Diğer Dönen Varlıklar
13 2.191.278 1.087.697
ARA TOPLAM
116.440.944 90.473.992
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
116.440.944 90.473.992
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 5.672.051 5.682.594
Maddi Duran Varlıklar
8 47.273.005 46.342.403
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 254.053 275.631
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 16.335.870 14.700.203
Peşin Ödenmiş Giderler
14 199.122 113.702
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
69.734.101 67.114.533
TOPLAM VARLIKLAR
186.175.045 157.588.525
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 16.540.513 5.875.790
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
16.540.513 5.875.790
Banka Kredileri
16.454.938 5.789.925
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
85.575 85.865
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 10.022.274 10.662.896
Ticari Borçlar
14.031.333 14.632.238
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
25 4.726 12.993
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 14.026.607 14.619.245
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 1.056.537 671.577
Diğer Borçlar
144.421 96.144
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25 129.373 83.955
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 15.048 12.189
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 4.404.461 1.074.047
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.164.239 952.391
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 539.147 328.797
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 625.092 623.594
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 640.197 892.514
ARA TOPLAM
48.003.975 34.857.597
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
48.003.975 34.857.597
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 15.950.928 1.394.366
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
15.950.928 1.394.366
Banka Kredileri
15.786.936 1.209.231
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
163.992 185.135
Uzun Vadeli Karşılıklar
12 4.220.943 1.496.548
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 4.220.943 1.496.548
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 3.268.703 3.759.286
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.440.574 6.650.200
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
71.444.549 41.507.797
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
114.730.496 116.080.728
Ödenmiş Sermaye
19.800.000 19.800.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
69.420.000 69.420.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18.905.325 20.543.372
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22.492.083 22.492.083
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-3.586.758 -1.948.711
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
430.709 132.312
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
5.886.647 2.077.134
Net Dönem Karı veya Zararı
287.815 4.107.910
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
114.730.496 116.080.728
TOPLAM KAYNAKLAR
186.175.045 157.588.525
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
22.492.083 -1.318.425 2.677.788 1.555.348 37.406.794 0 37.406.794
Transferler
1.555.348 -1.555.348
Dönem Karı (Zararı)
335.596 335.596
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-30.370 -30.370
Dönem Sonu Bakiyeler
12.000.000 22.492.083 -1.348.795 4.233.136 335.596 37.712.020 0 37.712.020
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
19.800.000 69.420.000 22.492.083 -1.948.711 132.312 2.077.134 4.107.910 116.080.728 0 116.080.728
Transferler
298.397 3.809.513 -4.107.910 0
Dönem Karı (Zararı)
287.815 287.815
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.638.047 0 -1.638.047
Dönem Sonu Bakiyeler
19.800.000 69.420.000 22.492.083 -3.586.758 430.709 5.886.647 287.815 114.730.496 0 114.730.496
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
287.815 335.596
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.638.047 -30.370
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Sonrası
-2.048.492 -37.962
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Sonrası
410.445 7.592
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.638.047 -30.370
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.350.232 305.226
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.350.232 305.226
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026833
BIST