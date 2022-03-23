***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme DokümanıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 23.03.2022Genel Kurul Tarihi 20.04.2022Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.04.2022Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe SİNCANAdres Ahi Evran OSB Mahallesi Anadolu Caddesi No:25Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi , Genel Kurul toplantı tutanaklarının Toplantı Başkanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi2 - Yönetim Kurulu'nun Genel Kurulu çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri" hakkında iç yönerge önerisinin görüşülmesi ve onaylanması3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması4 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması5 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması6 - Şirketimizin 26.01.2022 tarih ve 102 sayılı kararı ile Şirket Bağımsız Yönetim Kurulundaki görevinden istifa eden Hakkı KINIK'ın yerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği görevini yerine getirmek üzere Aynur KONURALP atanması konusunda Pay Sahiplerine bilgi verilmesi7 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi8 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı veya dağıtılmaması ile ilgili teklifinin görüşülerek kabul, değiştirilerek kabul veya reddi9 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Denetim Komitesi tarafından önerilen ve Yönetim Kurulu'nun 09.03.2022 tarihli kararı ile kabul edilip 09.03.2022 tarihinde KAP'da ilan edilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan "Bağış ve Yardım Politikası" nın onaylanması, Şirket'in 2021 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi14 - Şirketin, 3. kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında da Genel Kurul'a bilgi verilmesi15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi17 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin "Bilgilendirme Politikası", "Kâr Payı Dağıtım Politikası" ve "MANAS Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması18 - Dilek ve görüşler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Manas GK Bilgilendirme Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Manas GK Çağrı_Metni.pdf - İlan Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012294BIST