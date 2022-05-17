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***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

17.05.2022 16:30
***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Vars


***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )

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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
9 2 2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi 17 05 2022 tarihinde    toplanarak , 31.03.2022 dönemine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 29/5 Maddesi Uyarınca Hazırlanması gereken ve taraflarınca hazırlanan Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara    İlişkin Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu  üzerinde görüşerek söz konusu raporun kabulüne ve KAP ‘da açıklanmasına karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030884


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Tam 6.139 6.297 86,37  
Yarım 2.967 3.046 41,78  
Çeyrek 1.488 1.523 20,89  
Gümüş.Ons 21,70 21,73 0,09  
Gümüş Gr. 10,96 10,97 0,17  
B. Petrol 115 115 0,42  
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