***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
17.05.2022 16:30
***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
9 2 2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi 17 05 2022 tarihinde toplanarak , 31.03.2022 dönemine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 29/5 Maddesi Uyarınca Hazırlanması gereken ve taraflarınca hazırlanan Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu üzerinde görüşerek söz konusu raporun kabulüne ve KAP ‘da açıklanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030884
BIST
16:592.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 19,94
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.417
En Düşük
2.380
16:5915,7582
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,2171
|Açılış
|: 15,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,8891
En Düşük
15,5343
16:5916,6362
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 0,3960
|Açılış
|: 16,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2100
|
16,7255
En Düşük
16,2212
16:59923,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 12,58
|Açılış
|: 923,58
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
934,58
En Düşük
910,87
BIST En Aktif Hisseler16:57
|ORCAY
|19,91
|217.321.493
|% 10,00
|
|EGEPO
|8,03
|45.400.255
|% 10,00
|
|IMASM
|38,78
|67.559.429
|% 9,98
|
|EUHOL
|2,76
|25.831.133
|% 9,96
|
|MANAS
|23,70
|27.578.877
|% 9,93
|
|ARMDA
|116,10
|454.373
|% -10,00
|
|GZNMI
|32,80
|4.177.539
|% -9,99
|
|UFUK
|40,48
|1.868.232
|% -9,96
|
|UZERB
|39,90
|507.755
|% -8,02
|
|SELVA
|9,71
|82.860.049
|% -6,54
|
|THYAO
|42,84
|3.061.868.715
|% 0,28
|
|SISE
|19,96
|2.257.887.544
|% 3,42
|
|SAHOL
|19,44
|1.221.590.059
|% 1,09
|
|AKBNK
|7,88
|1.210.055.230
|% -1,13
|
|KRDMD
|14,90
|1.199.574.763
|% -0,07
|
|EKGYO
|2,64
|807.383.427
|% 0,76
|
|YKBNK
|4,31
|1.179.364.135
|% -0,69
|
|SKBNK
|1,17
|197.225.872
|% 3,54
|
|AKBNK
|7,88
|1.210.055.230
|% -1,13
|
|SISE
|19,96
|2.257.887.544
|% 3,42
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7525
|15,7660
|% 1,45
|
|Euro
|16,6041
|16,6411
|% 2,47
|
|Sterlin
|19,5620
|19,6601
|% 2,51
|
|Frank
|15,7923
|15,8874
|% 2,27
|
|Riyal
|4,1878
|4,2088
|% 1,43
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|-0,45
|
|Altın Gr.
|924
|925
|13,66
|
|Cumhuriyet
|6.176
|6.269
|97,00
|
|Tam
|6.139
|6.297
|86,37
|
|Yarım
|2.967
|3.046
|41,78
|
|Çeyrek
|1.488
|1.523
|20,89
|
|Gümüş.Ons
|21,70
|21,73
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,96
|10,97
|0,17
|
|B. Petrol
|115
|115
|0,42
|
Seans Raporu
16:57
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17:10
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