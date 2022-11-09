***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
09.11.2022 17:28
***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi 09 11 2022 tarihinde toplanarak, 30.09 2022 dönemine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 29/5 Maddesi Uyarınca Hazırlanması gereken ve taraflarınca hazırlanan Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Gerçekleşme ve Değerlendirme Raporu üzerinde görüşerek söz konusu raporun kabulüne ve KAP ‘da açıklanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078623
BIST
17:344.362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 1,62
|Açılış
|: 4.370
|
|Önceki Kapanış
|: 4.360
|
4.427
En Düşük
4.333
17:3418,6063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0837
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6092
En Düşük
18,4972
17:3418,6699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0073
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,7821
En Düşük
18,6318
17:341.023,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,00
|Açılış
|: 1.023,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,08
|
1.026,25
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler17:34
|BARMA
|84,15
|91.576.569
|% 10,00
|
|ODAS
|9,79
|2.911.523.290
|% 10,00
|
|YEOTK
|69,85
|161.378.400
|% 10,00
|
|ULUSE
|173,80
|21.742.382
|% 10,00
|
|MIATK
|89,20
|252.620.382
|% 9,99
|
|KNFRT
|14,94
|126.881.423
|% -10,00
|
|ATSYH
|144,00
|2.570.881
|% -10,00
|
|KLRHO
|26,10
|60.028.171
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,22
|204.138.923
|% -9,84
|
|KERVT
|11,12
|412.444.862
|% -9,30
|
|THYAO
|112,00
|8.952.749.601
|% -0,88
|
|ASELS
|38,06
|7.121.799.641
|% 5,20
|
|EREGL
|34,48
|5.321.152.722
|% -3,53
|
|TCELL
|32,04
|4.314.386.406
|% 8,98
|
|TTKOM
|14,04
|4.000.326.242
|% 2,48
|
|EKGYO
|5,10
|3.017.240.254
|% -1,92
|
|SKBNK
|2,14
|660.362.216
|% 1,42
|
|ODAS
|9,79
|2.911.523.290
|% 10,00
|
|TTKOM
|14,04
|4.000.326.242
|% 2,48
|
|TSKB
|3,08
|869.161.237
|% -1,28
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5967
|18,6063
|% 0,45
|
|Euro
|18,6534
|18,6699
|% 0,04
|
|Sterlin
|21,1282
|21,2342
|% -0,87
|
|Frank
|18,8162
|18,9296
|% 0,50
|
|Riyal
|4,9313
|4,9560
|% 0,34
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-0,39
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|3,37
|
|Cumhuriyet
|6.794
|6.896
|127,00
|
|Tam
|6.835
|6.886
|-2,00
|
|Yarım
|3.330
|3.367
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.683
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,34
|21,38
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,78
|12,79
|0,06
|
|B. Petrol
|94,53
|94,53
|-0,83
|