***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19/10/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuSu Sayacı ve Sayaç Rekpor Alımıİhaleyi Açan TarafKocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı19/10/2023Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi31/10/2023İhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale Sonucuİhale Bedeli85.722.188 TL( KDV Hariç)İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarŞirketimiz 31.10.2023 (bu gün ) tarihi itibariyle Yönetim Kurulumuz ‘un 19.10.2023 tarihli toplantısında aldığı karar çerçevesindeKocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından " Su Sayacı ve Sayaç Rekpor Alımı " konusunda 02.10.2023 tarihinde açılan 2023/1025842 kayıt numaralı ihaleye toplamda 85.722.188,- TL ile kısmi teklif verilmiştir. Konu ile ilgili gelişmlerden konusunda kamuoyu bilgilendirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212478BIST