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***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

19.01.2023 16:25
***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.01.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 60.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 450.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 19.01.2023 tarihinde toplanarak Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinde belirtilmiş olan 60.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanının Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nde yer alan esaslar kapsamında, 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde 450.000.000 TL'ye artırılmasına, bu kapsamda söz konusu karar gereği Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili maddesine yönelik gerekli tadil onayı için Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili kurumlardan izin alınmasına karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Manas KSS Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103189


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