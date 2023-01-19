***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artırımı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.01.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 60.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 450.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 19.01.2023 tarihinde toplanarak Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinde belirtilmiş olan 60.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanının Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nde yer alan esaslar kapsamında, 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde 450.000.000 TL'ye artırılmasına, bu kapsamda söz konusu karar gereği Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili maddesine yönelik gerekli tadil onayı için Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili kurumlardan izin alınmasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Manas KSS Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103189BIST