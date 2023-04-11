***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
11.04.2023 12:09
***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.01.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 60.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 19.01.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 26.12.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 05.04.2023
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 06.04.2023
Ek Açıklamalar
SPK tarafından onaylanan Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi ve Payların Türü" başlıklı 6 maddesi Şirketimizin 05 04 2023 tarihli Olagan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.
2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar, 06.04.2023 tarihinde AnkaraTicaret Siciline tescil edilmiş olup, 07.04.2023 tarih ve 10807 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir. Böylelikle Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı artırım işlemleri tamamlanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Manas Kss-Spk Onaylı Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136188
BIST
12:495.098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 6,03
|Açılış
|: 5.111
|
|Önceki Kapanış
|: 5.092
|
5.144
En Düşük
5.091
12:4919,2916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0225
|Açılış
|: 19,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6480
|
19,3079
En Düşük
19,2435
12:4921,0503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1201
|Açılış
|: 21,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2900
|
21,0720
En Düşük
20,8745
12:491.242,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 8,88
|Açılış
|: 1.242,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.234,09
|
1.245,01
En Düşük
1.231,97
BIST En Aktif Hisseler12:48
|GLRYH
|8,74
|35.942.493
|% 9,94
|
|AGESA
|29,64
|45.063.637
|% 9,94
|
|MARKA
|21,80
|3.386.129
|% 9,93
|
|RTALB
|8,78
|29.776.652
|% 9,89
|
|KSTUR
|371,10
|142.874
|% 9,79
|
|AVHOL
|17,00
|47.455.126
|% -9,96
|
|VANGD
|7,01
|7.374.523
|% -6,41
|
|KRGYO
|16,38
|7.285.929
|% -6,40
|
|ONCSM
|120,10
|118.758.045
|% -6,10
|
|HEDEF
|24,70
|47.769.900
|% -5,94
|
|GESAN
|81,00
|2.563.118.679
|% -0,92
|
|THYAO
|132,50
|2.199.584.763
|% -0,75
|
|EREGL
|36,08
|1.892.226.903
|% 0,56
|
|OYAKC
|36,16
|1.704.886.605
|% 5,12
|
|KRDMD
|18,98
|1.316.461.308
|% 0,85
|
|EKGYO
|7,33
|1.166.991.505
|% 0,55
|
|YKBNK
|10,05
|894.964.485
|% 0,80
|
|ZOREN
|5,10
|403.555.314
|% 4,51
|
|ISCTR
|12,10
|886.745.952
|% 0,33
|
|SKBNK
|2,52
|181.514.327
|% 1,20
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2842
|19,2894
|% 0,11
|
|Euro
|21,0520
|21,0685
|% 0,66
|
|Sterlin
|23,9129
|24,0328
|% 0,50
|
|Frank
|21,2472
|21,3752
|% 0,66
|
|Riyal
|5,1269
|5,1526
|% 0,11
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.004
|2.004
|12,73
|
|Altın Gr.
|1.243
|1.243
|9,03
|
|Cumhuriyet
|8.484
|8.612
|34,00
|
|Tam
|8.538
|8.596
|17,00
|
|Yarım
|4.170
|4.206
|8,00
|
|Çeyrek
|2.085
|2.103
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,04
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|15,51
|15,52
|0,10
|
|B. Petrol
|84,56
|84,56
|0,38
|