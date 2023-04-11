***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.01.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 60.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 19.01.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 26.12.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 05.04.2023Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 06.04.2023Ek AçıklamalarSPK tarafından onaylanan Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi ve Payların Türü" başlıklı 6 maddesi Şirketimizin 05 04 2023 tarihli Olagan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar, 06.04.2023 tarihinde AnkaraTicaret Siciline tescil edilmiş olup, 07.04.2023 tarih ve 10807 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir. Böylelikle Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı artırım işlemleri tamamlanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Manas Kss-Spk Onaylı Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136188BIST