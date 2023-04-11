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***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

11.04.2023 12:09
***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.01.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 60.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 19.01.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 26.12.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 05.04.2023
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 06.04.2023

Ek Açıklamalar
SPK tarafından onaylanan Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi ve Payların Türü" başlıklı 6 maddesi Şirketimizin 05 04 2023 tarihli Olagan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.
2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar, 06.04.2023 tarihinde AnkaraTicaret Siciline tescil edilmiş olup, 07.04.2023 tarih ve 10807 sayılı TTSG'nde ilan edilmiştir. Böylelikle Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı artırım işlemleri tamamlanmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Manas Kss-Spk Onaylı Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136188


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