***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.10.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDaha önce kamuoyuna duyurduğumuz, MANAS ile ASELSAN arasında imzalanmış olan Sismik Sensörlü ve LoRa Tabanlı Geniş Ağ Sistemi Kullanan Hareket Algılayıcı Sistemi Ürün Ortaklığı Sözleşmesi kapsamında, MANAS tarafından üretilen sistemlerin doğrulama sürecinin başarı ile tamamlanmasıyla birlikte siparişlerin teslimatı başlamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977334BIST