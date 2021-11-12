***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.11.2021 13:03
***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Daha önce kamuoyuna duyurduğumuz, MANAS ile ASELSAN arasında imzalanmış olan Sismik Sensörlü ve LoRa Tabanlı Geniş Ağ Sistemi Kullanan Hareket Algılayıcı Sistemi Ürün Ortaklığı Sözleşmesi kapsamında, MANAS tarafından üretilen sistemlerin doğrulama sürecinin başarı ile tamamlanmasıyla birlikte siparişlerin teslimatı başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977334
BIST
15:501.638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 12,93
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.640
En Düşük
1.631
15:509,9447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0414
|Açılış
|: 9,9320
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
9,9857
En Düşük
9,8824
15:5011,3908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0404
|Açılış
|: 11,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4278
En Düşük
11,3199
15:50592,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,12
|Açılış
|: 592,14
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
588,41
BIST En Aktif Hisseler15:48
|DOBUR
|112,50
|27.165.713
|% 9,97
|
|OYLUM
|9,73
|35.253.832
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,55
|51.825.458
|% 9,91
|
|DOAS
|45,08
|256.380.874
|% 8,57
|
|TACTR
|27,00
|492.865
|% 8,00
|
|KZBGY
|32,02
|41.569.976
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,57
|259.578.616
|% -9,95
|
|SNPAM
|8,27
|309.485
|% -9,91
|
|ADESE
|1,22
|432.597.990
|% -9,63
|
|ULUFA
|2,41
|88.974.219
|% -6,59
|
|PETKM
|7,56
|2.469.757.088
|% -1,18
|
|THYAO
|17,79
|1.249.242.549
|% 0,40
|
|GARAN
|10,67
|1.108.531.211
|% 0,66
|
|KRDMD
|7,45
|624.884.274
|% 0,40
|
|KOZAL
|113,80
|545.318.805
|% 0,09
|
|ADESE
|1,22
|432.597.990
|% -9,63
|
|PETKM
|7,56
|2.469.757.088
|% -1,18
|
|ODAS
|1,56
|453.194.385
|% 3,31
|
|YKBNK
|3,09
|434.530.116
|% 0,32
|
|GARAN
|10,67
|1.108.531.211
|% 0,66
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9411
|9,9442
|% 0,41
|
|Euro
|11,3847
|11,3929
|% 0,37
|
|Sterlin
|13,2722
|13,3387
|% 0,56
|
|Frank
|10,7160
|10,7806
|% 0,12
|
|Riyal
|2,6404
|2,6536
|% 0,28
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|-9,26
|
|Altın Gr.
|592
|592
|-1,26
|
|Cumhuriyet
|3.913
|3.972
|-20,00
|
|Tam
|3.895
|3.993
|-18,21
|
|Yarım
|1.883
|1.932
|-8,81
|
|Çeyrek
|944
|966
|-4,40
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,02
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,98
|7,99
|-0,04
|
|B. Petrol
|81,47
|81,47
|-1,40
|
Seans Raporu
15:48
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-
16:02XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 95 artarak (% 0.68 ) 1, 779
-
16:02XU100
Endeks 1, 637 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 76 üstünde . İşlem hacmi 15, 174.00 milyon TL de
-
16:02CEMTS
Yüzde 4.07 oranında artışla 15.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 172, 912 adet işlem
-
16:01BERA
Yüzde 7.37 oranında artışla 10.20 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 115, 096 adet işlem
-
16:00GLRYH
Yüzde 6.51 oranında artışla 2.78 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 579, 907 adet işlem