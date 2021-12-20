***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıkla1-20.12.2021 tarihleri arasında tesis, makine ve cihazları yurtdışında yerinde inceleyen teknik heyetimizin olumlu görüşü çerçevesinde kısa sürede ITRON (ABD) Firması ile sözleşme imzalanması planlanmaktadır. Gelişmelerden kamuoyu haberdar edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984655BIST