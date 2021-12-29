***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket yönetim kurulunun 29.12.2021 tarih ve 101 sayılı kararı çerçevesinde28.12.2021 tarihli istifa dilekçesiyle Şirket Yönetim Kurulu'ndaki görevinden istifa eden bağımsız yönetim kurulu üyesi Hakkı KINIK'ın istifasının kabulüne,Hakkı KINIK'ın görevli olduğu bağımsız yönetim kurulu üyeliğinin terkinine ait işlemlerin Ankara Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde tamamlanarak tescil ve ilan edilmesine,İstifa eden yönetim kurulu üyesinin görev süresini tamamlamak üzere yeni bir yönetim kurulu üyesinin atanması ve ilk genel kurulda mevzuata uygun olarak yeni üye seçiminin gerçekleştirilmesine,Toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986880BIST