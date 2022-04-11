***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.04.2022 18:02
***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz enerji ihtiyacını karşılamak ve enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla A.S.O. 1. Organize Sanayi Bölgesi Anadolu Caddesi N 25 06935 Sincan – Ankara adresinde bulunan fabrika binası çatısında FOTOVOLTAİK GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ kurulumu için Prizma Grup Otomasyon Elektrik İnşa.Taah. San. Tic. Ltd. Sti ile 11.04.2022 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Kurulacak FOTOVOLTAİK GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRAL'i 500,00 KWe Ac, 534 KWp DC gücünde olacaktır. Söz konusu FOTOVOLTAİK GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRAL yatırımının sözleşmenin imzalanmasından sonra 3 ay içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019241
BIST
17:552.448
En Yüksek
|Değişim
|: 2,27%
|| 54,43
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.393
|
2.450
En Düşük
2.401
17:5514,6971
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0463
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7420
|
14,7582
En Düşük
14,6341
17:5516,0163
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0296
|Açılış
|: 15,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0400
|
16,1352
En Düşük
15,9613
17:55921,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,09
|Açılış
|: 921,35
|
|Önceki Kapanış
|: 923,44
|
930,31
En Düşük
919,06
BIST En Aktif Hisseler17:53
|ISFIN
|4,62
|439.408.575
|% 10,00
|
|TRGYO
|6,93
|192.263.729
|% 10,00
|
|ISGYO
|16,84
|142.217.808
|% 9,99
|
|KONKA
|18,07
|218.267.170
|% 9,98
|
|EPLAS
|21,38
|35.499.882
|% 9,98
|
|MARTI
|1,87
|101.108.637
|% -7,88
|
|GZNMI
|39,02
|32.507.133
|% -5,66
|
|CEOEM
|11,32
|28.857.476
|% -4,87
|
|AKFGY
|3,02
|56.702.156
|% -4,43
|
|ATATP
|64,85
|21.340.468
|% -3,93
|
|GARAN
|13,76
|5.891.132.293
|% 3,46
|
|THYAO
|36,38
|5.749.522.481
|% 3,00
|
|KRDMD
|16,22
|3.683.393.778
|% 2,92
|
|YKBNK
|4,97
|2.954.948.623
|% 6,42
|
|ASELS
|27,98
|2.846.782.227
|% 0,29
|
|EKGYO
|2,75
|1.747.917.053
|% 4,96
|
|YKBNK
|4,97
|2.954.948.623
|% 6,42
|
|TSKB
|1,74
|874.489.524
|% 9,43
|
|GARAN
|13,76
|5.891.132.293
|% 3,46
|
|SKBNK
|1,17
|424.244.438
|% 6,36
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6828
|14,6990
|% -0,30
|
|Euro
|16,0053
|16,0227
|% -0,14
|
|Sterlin
|19,0976
|19,1934
|% -0,32
|
|Frank
|15,7041
|15,7987
|% -0,08
|
|Riyal
|3,9054
|3,9250
|% -0,36
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|1,21
|
|Altın Gr.
|921
|921
|-2,51
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.198
|-9,00
|
|Tam
|6.069
|6.221
|-16,24
|
|Yarım
|2.933
|3.009
|-7,85
|
|Çeyrek
|1.471
|1.505
|-3,93
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,81
|0,04
|
|B. Petrol
|98,76
|98,76
|-4,02
|
Seans Raporu
17:53
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 31 artarak (% 2.30 ) 2, 724
-
17:59AVGYO
Yüzde 9.70 oranında artışla 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 711, 384 adet işlem
-
17:58EUHOL
Yüzde 5.96 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 643, 806 adet işlem
-
17:57TMSN
Yüzde 6.40 oranında artışla 20.94 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 164, 877 adet işlem
-
17:55DAPGM
Yüzde 8.11 oranında artışla 24.54 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 043, 360 adet işlem