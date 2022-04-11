***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz enerji ihtiyacını karşılamak ve enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla A.S.O. 1. Organize Sanayi Bölgesi Anadolu Caddesi N 25 06935 Sincan – Ankara adresinde bulunan fabrika binası çatısında FOTOVOLTAİK GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ kurulumu için Prizma Grup Otomasyon Elektrik İnşa.Taah. San. Tic. Ltd. Sti ile 11.04.2022 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Kurulacak FOTOVOLTAİK GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRAL'i 500,00 KWe Ac, 534 KWp DC gücünde olacaktır. Söz konusu FOTOVOLTAİK GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRAL yatırımının sözleşmenin imzalanmasından sonra 3 ay içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019241BIST