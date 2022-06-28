***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSPK tarafından onaylanan izahnamemizde ITRON (ABD) Firmasından teknoloji transferi kapsamında G4 Doğalgaz Sayacı Üretim Hattına ilişkin detaylı bilgi verilmiştir. Yatırım Teşvik Belgesi alınımının ardından üretim hattını oluşturan makine, teçhizat ve diğer ekipmanların Şirketimize sevkin tamamlanmış olup ITRON teknik ekipleri kontrolünde montaj çalışmaları bugün itibariyle başlamış bulunmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039847BIST