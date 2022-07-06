***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.07.2022 18:36
***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
G4 Doğalgaz Sayacı Üretim Hattının devreye alınması kapsamında 06.07.2022 Tarihinde (Bugün) tesisimizde üretilen 46 Adet doğalgaz sayacı test için Yurtdışına gönderilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042408
BIST
18:052.408
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 36,90
|Açılış
|: 2.389
|
|Önceki Kapanış
|: 2.371
|
2.411
En Düşük
2.370
18:0517,2523
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 0,2788
|Açılış
|: 17,3180
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0700
|
17,2551
En Düşük
16,9505
18:0517,5850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1175
|Açılış
|: 17,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5000
|
17,6972
En Düşük
17,4096
18:05962,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,13
|Açılış
|: 962,87
|
|Önceki Kapanış
|: 962,83
|
980,96
En Düşük
959,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KFEIN
|23,34
|57.079.478
|% 9,99
|
|KONYA
|991,70
|57.787.950
|% 9,99
|
|POLHO
|4,52
|65.576.490
|% 9,98
|
|FONET
|12,67
|14.145.666
|% 9,98
|
|IZINV
|17,10
|4.576.517
|% 9,97
|
|ULUSE
|186,30
|10.560.510
|% -10,00
|
|AVHOL
|7,20
|30.310.285
|% -7,93
|
|KRGYO
|7,26
|64.037.588
|% -6,32
|
|AKGRT
|2,60
|44.115.089
|% -5,11
|
|GESAN
|46,18
|295.484.754
|% -4,78
|
|THYAO
|48,42
|5.795.640.160
|% 3,02
|
|EREGL
|26,66
|2.015.101.479
|% 2,22
|
|SISE
|21,36
|1.959.857.031
|% 1,71
|
|TUPRS
|244,80
|1.235.333.313
|% -4,08
|
|HEKTS
|30,32
|1.123.208.429
|% -0,72
|
|EKGYO
|2,76
|902.213.352
|% -1,08
|
|YKBNK
|4,19
|663.143.878
|% 0,48
|
|TSKB
|2,02
|312.987.065
|% 4,12
|
|THYAO
|48,42
|5.795.640.160
|% 3,02
|
|ODAS
|2,77
|290.184.962
|% -0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2339
|17,2509
|% 1,63
|
|Euro
|17,5525
|17,5757
|% 0,62
|
|Sterlin
|20,4567
|20,5593
|% 1,14
|
|Frank
|17,6693
|17,7757
|% 1,27
|
|Riyal
|4,5770
|4,6000
|% 1,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|-27,14
|
|Altın Gr.
|962
|962
|-1,14
|
|Cumhuriyet
|6.538
|6.636
|49,00
|
|Tam
|6.455
|6.594
|-8,00
|
|Yarım
|3.159
|3.224
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.583
|1.612
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,23
|19,25
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,65
|0,15
|
|B. Petrol
|99
|99
|-3,45
|