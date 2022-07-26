***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29 06 2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin , 500 kWp GES yatırımı için 29.06.2022 tarihinde Yatırım Teşvik Belgesi almak üzere yapmış olduğu başvuru T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Yatırım teşvik belgesi kapsamında yer alan yatırım tutarı 5.996.373,00 TL olup, yatırım teşvik belgesi sigorta primi işveren hissesi ,vergi indirimi ve KDV İstisnası konusunda destek içermektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047676BIST