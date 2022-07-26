***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.07.2022 10:52
***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29 06 2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin , 500 kWp GES yatırımı için 29.06.2022 tarihinde Yatırım Teşvik Belgesi almak üzere yapmış olduğu başvuru T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Yatırım teşvik belgesi kapsamında yer alan yatırım tutarı 5.996.373,00 TL olup, yatırım teşvik belgesi sigorta primi işveren hissesi ,vergi indirimi ve KDV İstisnası konusunda destek içermektedir.
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047676
BIST
10:412.555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 6,74
|Açılış
|: 2.558
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|Önceki Kapanış
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2.566
En Düşük
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En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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992,33
En Düşük
981,89
BIST En Aktif Hisseler10:41
|NTGAZ
|9,84
|26.520.020
|% 9,94
|
|BIZIM
|20,50
|25.321.121
|% 7,95
|
|MIPAZ
|7,84
|16.908.220
|% 7,69
|
|INTEM
|78,35
|23.439.010
|% 7,11
|
|DESPC
|12,49
|4.449.068
|% 6,84
|
|SANEL
|10,00
|1.638.770
|% -9,99
|
|RODRG
|20,22
|113.394
|% -5,43
|
|KZBGY
|82,00
|10.166.235
|% -4,65
|
|RTALB
|9,89
|26.840.976
|% -3,13
|
|ESCOM
|22,28
|5.749.726
|% -3,13
|
|THYAO
|49,82
|1.083.861.185
|% 0,57
|
|EKGYO
|3,25
|619.095.391
|% 2,52
|
|YKBNK
|4,77
|434.108.835
|% -0,83
|
|SISE
|21,18
|244.175.587
|% -0,28
|
|TUPRS
|259,60
|237.330.065
|% 2,61
|
|EKGYO
|3,25
|619.095.391
|% 2,52
|
|SKBNK
|1,49
|207.785.256
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,77
|434.108.835
|% -0,83
|
|TSKB
|2,43
|140.317.056
|% 0,00
|
|ODAS
|3,76
|160.566.026
|% -0,79
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|17,8592
|17,8687
|% 0,54
|
|Euro
|18,2534
|18,2744
|% 0,40
|
|Sterlin
|21,4707
|21,5784
|% 0,53
|
|Frank
|18,4455
|18,5567
|% 0,49
|
|Riyal
|4,7415
|4,7653
|% 0,52
|
|10:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|7,07
|
|Altın Gr.
|991
|992
|8,51
|
|Cumhuriyet
|6.610
|6.710
|-5,00
|
|Tam
|6.678
|6.743
|27,00
|
|Yarım
|3.254
|3.296
|13,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.648
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,63
|18,66
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,72
|0,16
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,92
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