***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.09.2022 21:45
***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, 12.09.2022 tarihinde , daha önce 28.02.2022 tarihinde Dresser Utility Solutios ile Ticari ve Endistüriyel Gaz Sayaçları, Regülatörleri ve Ekipmanları Konusunda sadece Türkiye için geçerli olan Distribütörlük anlaşmasının Kapsamını 18 ülkeyi kapsayacak şekilde genişletilmesini sağlayacak " Uluslararası Dağıtım, Bakım Onarım ve Servis Merkezi" sözleşmesi imzalamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062933
BIST
18:053.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 20,08
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.447
En Düşük
3.277
18:0518,2660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0370
|Açılış
|: 18,4080
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2699
En Düşük
18,2314
18:0518,2427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0381
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3076
En Düşük
18,1907
18:05997,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,49
|Açılış
|: 997,04
|
|Önceki Kapanış
|: 995,54
|
997,82
En Düşük
994,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASELS
|33,00
|5.774.097.439
|% 10,00
|
|INVEO
|23,98
|227.697.985
|% 10,00
|
|KNFRT
|12,33
|47.630.435
|% 9,99
|
|BRYAT
|565,90
|143.615.123
|% 9,99
|
|DESA
|31,72
|39.836.245
|% 9,99
|
|ISCTR
|10,17
|1.352.751.038
|% -10,00
|
|ZRGYO
|4,32
|124.445.160
|% -10,00
|
|TSKB
|6,03
|72.113.546
|% -10,00
|
|HALKB
|12,26
|1.244.469.842
|% -9,99
|
|HKTM
|38,20
|38.552.707
|% -9,99
|
|KRDMD
|13,50
|8.343.714.258
|% -6,57
|
|THYAO
|74,30
|5.992.164.590
|% 4,50
|
|ASELS
|33,00
|5.774.097.439
|% 10,00
|
|AKBNK
|14,19
|3.445.344.049
|% -9,96
|
|EREGL
|31,18
|3.181.958.178
|% 2,23
|
|EKGYO
|4,42
|3.054.327.954
|% -8,30
|
|KRDMD
|13,50
|8.343.714.258
|% -6,57
|
|YKBNK
|7,86
|2.506.659.042
|% -9,97
|
|AKBNK
|14,19
|3.445.344.049
|% -9,96
|
|DOHOL
|5,16
|1.205.797.225
|% -3,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2297
|18,2611
|% 0,18
|
|Euro
|18,2060
|18,3644
|% 0,88
|
|Sterlin
|21,0058
|21,1111
|% 0,10
|
|Frank
|18,8914
|19,0052
|% 0,09
|
|Riyal
|4,8404
|4,8646
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.698
|0,27
|
|Altın Gr.
|996
|997
|1,50
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.832
|8,00
|
|Tam
|6.725
|6.801
|9,00
|
|Yarım
|3.277
|3.325
|4,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.662
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,61
|19,65
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,53
|0,00
|
|B. Petrol
|94,59
|94,59
|0,06
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59Z30EA
Yüzde -6.80 oranında düşüşle 48.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 956 adet işlem
-
17:58ALBRK
Yüzde -6.52 oranında düşüşle 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 93, 873, 151 adet işlem
-
17:57ASUZU
Yüzde -9.29 oranında düşüşle 240.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 572, 020 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 23 kaybederek (% -0.73 ) 3, 037
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KIMMR, TUKAS, RODRG, DESA, PAGYO, ASELS, INVEO, ARSAN, ULUFA, PRDGS