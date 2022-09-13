***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, 12.09.2022 tarihinde , daha önce 28.02.2022 tarihinde Dresser Utility Solutios ile Ticari ve Endistüriyel Gaz Sayaçları, Regülatörleri ve Ekipmanları Konusunda sadece Türkiye için geçerli olan Distribütörlük anlaşmasının Kapsamını 18 ülkeyi kapsayacak şekilde genişletilmesini sağlayacak " Uluslararası Dağıtım, Bakım Onarım ve Servis Merkezi" sözleşmesi imzalamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062933BIST