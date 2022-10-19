***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.10.2022 16:23
***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29 06 2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 29.06.2022 tarihi itibariyle 500 kWp kapasiteli GES yatırımı için Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki ilgili tüm süreçler tamamlanmış olup, ASO 1.OSB ile sistem kullanım anlaşması bugün(19.10.2022) itibariyle imzalanmıştır.
İlgili mevzuat ve kurulu kapasite çerçevesinde üretim ve satış yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072878
BIST
17:233.875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 33,02
|Açılış
|: 3.851
|
|Önceki Kapanış
|: 3.842
|
3.917
En Düşük
3.844
17:2318,5975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0130
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,7351
En Düşük
18,5629
17:2318,2233
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,1055
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4509
En Düşük
18,1488
17:23978,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -9,47
|Açılış
|: 977,99
|
|Önceki Kapanış
|: 987,48
|
995,29
En Düşük
974,80
BIST En Aktif Hisseler17:21
|ESEN
|58,30
|420.115.516
|% 10,00
|
|GESAN
|149,60
|547.722.035
|% 10,00
|
|SMRTG
|125,50
|301.593.676
|% 9,99
|
|BARMA
|80,90
|179.911.531
|% 9,99
|
|INTEM
|85,90
|43.949.054
|% 9,99
|
|GLBMD
|11,09
|18.326.000
|% -7,27
|
|KIMMR
|6,74
|7.870.762
|% -6,65
|
|ODAS
|7,84
|5.156.158.988
|% -6,33
|
|AKFGY
|4,16
|322.611.726
|% -6,09
|
|PEGYO
|2,46
|36.033.596
|% -4,65
|
|THYAO
|97,60
|5.564.388.732
|% 0,36
|
|ODAS
|7,84
|5.156.158.988
|% -6,33
|
|YKBNK
|9,64
|4.965.899.231
|% 2,66
|
|AKBNK
|15,45
|4.792.734.982
|% 2,39
|
|ISCTR
|9,93
|3.838.982.753
|% 4,86
|
|ODAS
|7,84
|5.156.158.988
|% -6,33
|
|YKBNK
|9,64
|4.965.899.231
|% 2,66
|
|EKGYO
|4,39
|1.881.414.864
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,93
|3.838.982.753
|% 4,86
|
|AKBNK
|15,45
|4.792.734.982
|% 2,39
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5896
|18,5964
|% 0,06
|
|Euro
|18,2177
|18,2271
|% -0,55
|
|Sterlin
|20,8555
|20,9601
|% -0,60
|
|Frank
|18,4478
|18,5589
|% -0,94
|
|Riyal
|4,9345
|4,9592
|% -0,00
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.636
|1.636
|-16,34
|
|Altın Gr.
|977
|977
|-10,30
|
|Cumhuriyet
|6.622
|6.722
|-38,00
|
|Tam
|6.645
|6.736
|-28,00
|
|Yarım
|3.238
|3.294
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.648
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,49
|18,52
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,04
|-0,17
|
|B. Petrol
|91,42
|91,42
|1,39
|
Seans Raporu
17:21
daha fazla
-
17:36BARMA
Yüzde 9.99 oranında artışla 80.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 298, 208 adet işlem
-
17:34HURGZ
Yüzde 5.00 oranında artışla 2.94 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 333, 998 adet işlem
-
17:33ELITE
Yüzde 4.05 oranında artışla 32.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 643, 829 adet işlem
-
17:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 03 artarak (% 0.71 ) 4, 248
-
17:32XU100
Endeks 3, 872 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 79 üstünde . İşlem hacmi 72, 614.00 milyon TL de