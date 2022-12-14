***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Hatay Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Derneği ile 2022-2023 Sezonu için isim sponsorluğu sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşme kapsamında AXA Sigorta Efeler Liginde yer alan, "HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR" takımının ismine "MANAS ENERJİ" eklenerek "MANAS ENERJİ HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR" olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087387BIST