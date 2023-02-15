***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.02.2023 14:24
***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
G4 Doğalgaz Sayacı Üretim Hattının devreye alınması kapsamında 06.07.2022 tarihinde tesisimizde üretilerek doğalgaz sayacı test için yurt dışına gönderilen numenlerin test işlemleri yetkili otoriteler tarafından tamamlanarak, söz konusu ürünlerin ulusal ve uluslararası satışına imkan tanıyan belgelendirme süreçleri bugün itibariyle tamamlanmış bulunmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113515
BIST
15:224.948
En Yüksek
|Değişim
|: 9,83%
|| 443,09
|Açılış
|: 4.769
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.949
En Düşük
4.505
15:2218,8507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0161
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0820
|
19,1291
En Düşük
18,8009
15:2220,2001
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0357
|Açılış
|: 20,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5300
|
20,5344
En Düşük
20,1388
15:221.112,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -10,66
|Açılış
|: 1.112,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,53
|
1.135,72
En Düşük
1.110,37
BIST En Aktif Hisseler15:22
|TCELL
|36,74
|496.408.897
|% 10,00
|
|PRDGS
|6,93
|24.296.300
|% 10,00
|
|KOZAL
|543,60
|1.656.817.685
|% 10,00
|
|AKBNK
|16,17
|956.112.251
|% 10,00
|
|BUCIM
|6,49
|161.188.289
|% 10,00
|
|YBTAS
|85.158,70
|1.517.075
|% -3,01
|
|KUVVA
|42,00
|649.758
|% 0,00
|
|ISATR
|355.021,20
|355.021
|% 0,00
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% 0,00
|
|HATEK
|9,35
|4.076.251
|% 0,00
|
|THYAO
|139,90
|2.786.376.115
|% 9,98
|
|ASELS
|58,20
|2.634.902.462
|% 9,92
|
|KOZAL
|543,60
|1.656.817.685
|% 10,00
|
|EREGL
|41,32
|1.261.204.303
|% 9,95
|
|SISE
|42,70
|1.072.002.444
|% 9,99
|
|ALBRK
|3,46
|400.350.023
|% 9,49
|
|AKGRT
|2,99
|267.615.699
|% 3,82
|
|BSOKE
|6,08
|511.474.997
|% 5,74
|
|YKBNK
|8,94
|698.075.905
|% 9,96
|
|SKBNK
|2,57
|162.624.427
|% 9,83
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8449
|18,8507
|% 0,09
|
|Euro
|20,1929
|20,2001
|% -0,18
|
|Sterlin
|22,6717
|22,7854
|% -0,84
|
|Frank
|20,3550
|20,4776
|% -0,01
|
|Riyal
|5,0089
|5,0341
|% 0,09
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|-20,20
|
|Altın Gr.
|1.112
|1.113
|-10,94
|
|Cumhuriyet
|7.510
|7.623
|-125,00
|
|Tam
|7.550
|7.605
|-113,00
|
|Yarım
|3.688
|3.722
|-54,00
|
|Çeyrek
|1.844
|1.861
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|21,53
|21,57
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|13,04
|13,06
|-0,19
|
|B. Petrol
|85,23
|85,23
|-0,35
|
Seans Raporu
15:22
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15:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, TAVHL, ODAS
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15:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 400, 34 artarak (% 9.94 ) 4, 429
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15:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IZMDC, EGEEN, SKBNK, KONTR, PSDTC, QNBFB, COSMO, KOZAA, DOAS, TEKTU
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15:33
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