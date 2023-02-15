***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.07.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarG4 Doğalgaz Sayacı Üretim Hattının devreye alınması kapsamında 06.07.2022 tarihinde tesisimizde üretilerek doğalgaz sayacı test için yurt dışına gönderilen numenlerin test işlemleri yetkili otoriteler tarafından tamamlanarak, söz konusu ürünlerin ulusal ve uluslararası satışına imkan tanıyan belgelendirme süreçleri bugün itibariyle tamamlanmış bulunmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113515BIST