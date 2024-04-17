***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz,11.12.2023 tarihli KAP açıklamasında da yer aldığı üzere ,sermayesinin % 45'ine sahip olduğu Larinda Enerji Tasarrufu ve Akıllı Yönetim A.Ş ticaret ünvanlı bir şirkete ortak olması nedeniyle, 31.12.2023 tarihinden başlamak üzere finansal raporlarını konsolide olarak yayınlayacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273627BIST