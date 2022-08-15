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***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

15.08.2022 16:25
***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bild


***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.08.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 60.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 19.800.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 82.764.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMANS00017 1.200.000 3.816.000,000 318,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMANS00017 Nâma
B Grubu, MANAS, TREMANS00025 18.600.000 59.148.000,000 318,00000 B Grubu B Grubu, MANAS, TREMANS00025 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 19.800.000 62.964.000,000 318,00000

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 59.950.000
Geçmiş Yıl Karları (TL) 3.014.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6

Ek Açıklamalar
Şirketimiz yönetim kurulu 15.08.2022 tarihinde toplanarak Esas Sözleşmesinin verdiği yetkiye istinaden ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.12.2013/28862 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği"nin 6/6.Maddesinin "Her tür iç kaynak ile kar payının sermayeye ilave edilmesi suretiyle ve birleşme, bölünme ve benzeri genel kurul kararı gerektiren işlemler neticesinde, her bir tavan kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere kayıtlı sermaye tavanı aşılabilir" hükmü çerçevesinde
Şirketimizin 60.000.000,- TL olan kayıtlı sermaye tavanının, 19.800.000- TL olan çıkarılmış sermayeye ilaveten, Hisse Senedi İhraç Primlerinden 59.950.000,- TL ve Geçmiş Yıl Karlarından 3.014.000.- TL olmak üzere toplam 62.964.000.-TL artırılarak 82.764.000.- TL'ye çıkartılmasına,
Söz konusu sermaye arttırımı nedeniyle oluşacak payların mevcut pay sahiplerine sahip oldukları pay grupları itibariyle ve Şirketimiz sermayesine iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,
Bu kapsamda, iç kaynaklardan gerçekleştirilecek sermaye artırımına ilişkin Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesinin Ek'te "Yeni Şekli" başlığı altında verildiği şekilde tadil edilmesine,
İdari süreçlerin tamamlanması ve İhraç Belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer resmi kurumlara müracaat edilmesine,
Karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Manas ESAS SÖZLEŞME 6.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055474


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