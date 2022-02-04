***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar04/02/2022 Tarihli 103 Nolu Yönetim kurulu toplantısında,Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde Komitelerin üyeleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.a-) Kurumsal Yönetim KomitesiAynur KONURALP (Başkan)Besim Melih DAĞ (Üye)Emel KOÇAK (Üye)b-)Riskin Erken Saptanması KomitesiBesim Melih DAĞ (Başkan)Aynur KONURALP (Üye)Abdullah ÇÖRTÜ (Üye)c-) Denetimden Sorumlu KomiteBesim Melih DAĞ (Başkan)Aynur KONURALP (Üye)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999578BIST