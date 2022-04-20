***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 20 Nisan 2022 tarihli toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde Komite üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine, oy birliğiyle karar verilmiştira-) Kurumsal Yönetim KomitesiAynur KONURALP (Başkan)İbrahim KAPUSUZ (Üye)Emel KOÇAK (Üye)b-)Riskin Erken Saptanması Komitesiİbrahim KAPUSUZ (Başkan)Aynur KONURALP (Üye)Abdullah ÇÖRTÜ (Üye)c-) Denetimden Sorumlu Komiteİbrahim KAPUSUZ (Başkan)Aynur KONURALP (Üye)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022270BIST