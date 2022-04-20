***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
20.04.2022 12:33
***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 20 Nisan 2022 tarihli toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde Komite üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine, oy birliğiyle karar verilmiştir
a-) Kurumsal Yönetim Komitesi
Aynur KONURALP (Başkan)
İbrahim KAPUSUZ (Üye)
Emel KOÇAK (Üye)
b-)Riskin Erken Saptanması Komitesi
İbrahim KAPUSUZ (Başkan)
Aynur KONURALP (Üye)
Abdullah ÇÖRTÜ (Üye)
c-) Denetimden Sorumlu Komite
İbrahim KAPUSUZ (Başkan)
Aynur KONURALP (Üye)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022270
BIST
16:512.531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 11,27
|Açılış
|: 2.526
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|Önceki Kapanış
|: 2.519
|
2.536
En Düşük
2.502
16:5114,6755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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16:5115,9314
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 15,8600
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15,9457
En Düşük
15,8030
16:51919,76
En Yüksek
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|: 0,14%
|| 1,25
|Açılış
|: 919,76
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|Önceki Kapanış
|: 918,51
|
922,25
En Düşük
913,88
BIST En Aktif Hisseler16:48
|DAGI
|3,54
|50.391.529
|% 9,94
|
|DAGHL
|21,20
|10.507.205
|% 9,90
|
|ALCAR
|331,70
|108.220.685
|% 9,44
|
|MANAS
|26,86
|70.122.610
|% 7,87
|
|AYEN
|17,00
|24.025.890
|% 7,12
|
|EDATA
|16,20
|51.719.224
|% -10,00
|
|AVGYO
|3,19
|18.474.670
|% -7,80
|
|ARMDA
|98,85
|1.265.695
|% -5,86
|
|KSTUR
|228,20
|308.354
|% -5,70
|
|MMCAS
|3,42
|552.136
|% -5,26
|
|THYAO
|38,88
|3.543.269.232
|% 0,31
|
|SISE
|18,31
|2.452.060.054
|% 1,89
|
|GARAN
|14,23
|2.218.184.235
|% 0,35
|
|YKBNK
|5,30
|1.610.633.517
|% 1,53
|
|PETKM
|10,62
|1.414.267.701
|% 3,31
|
|ODAS
|2,61
|1.034.224.317
|% 3,16
|
|YKBNK
|5,30
|1.610.633.517
|% 1,53
|
|EKGYO
|2,93
|823.533.294
|% 1,03
|
|TSKB
|2,03
|403.596.345
|% 1,50
|
|ZOREN
|2,23
|367.020.798
|% 2,29
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6735
|14,6770
|% 0,18
|
|Euro
|15,9158
|15,9248
|% 0,69
|
|Sterlin
|19,1019
|19,1977
|% 0,61
|
|Frank
|15,4174
|15,5103
|% 0,63
|
|Riyal
|3,9011
|3,9206
|% 0,16
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.951
|0,45
|
|Altın Gr.
|918
|919
|0,01
|
|Cumhuriyet
|6.097
|6.189
|-53,00
|
|Tam
|6.068
|6.220
|-48,88
|
|Yarım
|2.933
|3.009
|-23,64
|
|Çeyrek
|1.471
|1.504
|-11,82
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,13
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,84
|-0,03
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,67
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Seans Raporu
16:48
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17:03AYEN
Yüzde 7.12 oranında artışla 17.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 462, 878 adet işlem
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17:02NTHOL
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17:01XU100
Endeks 2, 530 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 44 üstünde . İşlem hacmi 36, 596.00 milyon TL de
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17:01BRYAT
Yüzde 6.01 oranında artışla 423.60 lira fiyatla işlem gören hissede 316, 152 adet işlem
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17:00DAGI
Yüzde 9.94 oranında artışla 3.54 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 770, 816 adet işlem