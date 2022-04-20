Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

20.04.2022 12:33
***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***MANAS*** MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                                         Yönetim Kurulumuzun 20 Nisan 2022 tarihli toplantısında  Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan hükümler çerçevesinde Komite üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine, oy birliğiyle karar verilmiştir
  
a-) Kurumsal Yönetim Komitesi
  
 Aynur KONURALP (Başkan)
 İbrahim KAPUSUZ  (Üye)
 Emel KOÇAK (Üye)
  
 b-)Riskin Erken Saptanması Komitesi
  
  İbrahim KAPUSUZ  (Başkan)
 Aynur KONURALP (Üye)
 Abdullah ÇÖRTÜ (Üye)
 
c-) Denetimden Sorumlu Komite
   İbrahim KAPUSUZ  (Başkan)
  Aynur KONURALP (Üye)
  
 
 
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022270


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:512.531
Değişim :  0,45% |  11,27
Açılış :  2.526  
Önceki Kapanış :  2.519  
En Yüksek
2.536 En Düşük
2.502
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:48
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGI 3,54 50.391.529 % 9,94  
DAGHL 21,20 10.507.205 % 9,90  
ALCAR 331,70 108.220.685 % 9,44  
MANAS 26,86 70.122.610 % 7,87  
AYEN 17,00 24.025.890 % 7,12  
daha fazla
16:48 Alış Satış %  
Dolar 14,6735 14,6770 % 0,18  
Euro 15,9158 15,9248 % 0,69  
Sterlin 19,1019 19,1977 % 0,61  
Frank 15,4174 15,5103 % 0,63  
Riyal 3,9011 3,9206 % 0,16  
daha fazla
16:48 Alış Satış %  
Altın Ons 1.950 1.951 0,45  
Altın Gr. 918 919 0,01  
Cumhuriyet 6.097 6.189 -53,00  
Tam 6.068 6.220 -48,88  
Yarım 2.933 3.009 -23,64  
Çeyrek 1.471 1.504 -11,82  
Gümüş.Ons 25,11 25,13 -0,05  
Gümüş Gr. 11,82 11,84 -0,03  
B. Petrol 108 108 0,67  
Seans Raporu 16:48
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru