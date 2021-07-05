***MANAS* *STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
05.07.2021 13:58
***MANAS******STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MANAS)
Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946141
BIST
15:541.387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 9,94
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.388
En Düşük
1.376
15:548,6737
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0059
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,7122
En Düşük
8,6470
15:5410,2978
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0005
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3419
En Düşük
10,2674
15:54499,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,70
|Açılış
|: 499,50
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler15:54
|EUKYO
|7,26
|8.556.157
|% 10,00
|
|VAKFN
|11,77
|8.724.461
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.756.514
|% 10,00
|
|ARMDA
|50,75
|2.467.181
|% 9,90
|
|SELVA
|5,90
|37.220.919
|% 9,87
|
|PKENT
|2.304,00
|2.159.700
|% -10,00
|
|TACTR
|32,32
|210.292
|% -7,39
|
|METUR
|5,05
|64.909.177
|% -6,48
|
|BRKO
|1,02
|374.487
|% -5,56
|
|UZERB
|37,52
|212.540
|% -3,79
|
|THYAO
|14,00
|826.361.117
|% 1,89
|
|GARAN
|8,53
|610.129.382
|% 1,55
|
|KOZAL
|109,10
|531.156.028
|% -3,28
|
|SASA
|29,58
|506.815.127
|% 3,35
|
|ARCLK
|32,62
|293.978.810
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,22
|170.039.203
|% 1,37
|
|PEKGY
|1,28
|92.732.727
|% 5,79
|
|GARAN
|8,53
|610.129.382
|% 1,55
|
|THYAO
|14,00
|826.361.117
|% 1,89
|
|IZMDC
|2,65
|145.025.762
|% 6,85
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6701
|8,6737
|% -0,07
|
|Euro
|10,2904
|10,2978
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,9638
|12,0238
|% -0,04
|
|Frank
|9,3683
|9,4247
|% -0,22
|
|Riyal
|2,3041
|2,3157
|% -0,14
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|4,10
|
|Altın Gr.
|499
|500
|0,70
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|3,00
|
|Tam
|3.288
|3.373
|7,29
|
|Yarım
|1.589
|1.632
|3,52
|
|Çeyrek
|797
|816
|1,76
|
|Gümüş.Ons
|26,41
|26,43
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,38
|7,38
|-0,00
|
|B. Petrol
|76,29
|76,29
|0,12
|