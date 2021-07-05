***MANAS* *STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
05.07.2021 13:24
***MANAS******STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname
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Açıklamalar
Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin paylarının halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İzahnamenin 3.bölümü ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946118
BIST
13:491.388
En Yüksek
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501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler13:49
|VAKFN
|11,77
|8.571.369
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.638.177
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,26
|7.370.333
|% 10,00
|
|SELVA
|5,90
|20.593.120
|% 9,87
|
|ALCAR
|288,60
|43.943.665
|% 9,07
|
|PKENT
|2.304,00
|1.993.812
|% -10,00
|
|TKURU
|178,00
|6.426.334
|% -9,96
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|KENT
|225,60
|489.613
|% -7,92
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|METUR
|4,99
|52.359.113
|% -7,59
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|DOKTA
|28,12
|98.859
|% -4,35
|
|THYAO
|14,01
|734.837.614
|% 1,97
|
|GARAN
|8,50
|482.023.317
|% 1,19
|
|SASA
|29,40
|375.389.394
|% 2,73
|
|ARCLK
|32,70
|263.719.474
|% 0,99
|
|KOZAL
|112,70
|211.475.694
|% -0,09
|
|YKBNK
|2,20
|144.605.203
|% 0,46
|
|PEKGY
|1,28
|77.684.469
|% 5,79
|
|GARAN
|8,50
|482.023.317
|% 1,19
|
|THYAO
|14,01
|734.837.614
|% 1,97
|
|IZMDC
|2,62
|115.075.926
|% 5,65
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6889
|8,6903
|% 0,12
|
|Euro
|10,3250
|10,3309
|% 0,32
|
|Sterlin
|11,9874
|12,0475
|% 0,16
|
|Frank
|9,3855
|9,4420
|% -0,04
|
|Riyal
|2,3061
|2,3177
|% -0,05
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.792
|1.792
|4,42
|
|Altın Gr.
|500
|500
|1,10
|
|Cumhuriyet
|3.307
|3.357
|8,00
|
|Tam
|3.290
|3.375
|9,41
|
|Yarım
|1.590
|1.633
|4,55
|
|Çeyrek
|798
|816
|2,27
|
|Gümüş.Ons
|26,54
|26,57
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,40
|7,41
|0,03
|
|B. Petrol
|76,26
|76,26
|0,09
|