***MANAS* *STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
05.07.2021 13:38
***MANAS******STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [MANAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Değerleme raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946127
BIST
14:001.387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 9,95
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.388
En Düşük
1.376
14:008,6809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0013
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,7122
En Düşük
8,6549
14:0010,3155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0172
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3419
En Düşük
10,2698
14:00500,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,59
|Açılış
|: 500,48
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler13:59
|VKFYO
|7,81
|3.646.057
|% 10,00
|
|VAKFN
|11,77
|8.578.607
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,26
|7.370.333
|% 10,00
|
|SELVA
|5,90
|30.380.636
|% 9,87
|
|ALCAR
|288,10
|44.388.397
|% 8,88
|
|PKENT
|2.304,00
|1.996.116
|% -10,00
|
|TKURU
|178,00
|6.426.334
|% -9,96
|
|KENT
|225,60
|489.613
|% -7,92
|
|METUR
|5,01
|52.794.083
|% -7,22
|
|DOKTA
|28,12
|98.859
|% -4,35
|
|THYAO
|14,01
|735.889.654
|% 1,97
|
|GARAN
|8,50
|483.341.223
|% 1,19
|
|SASA
|29,36
|379.103.818
|% 2,59
|
|ARCLK
|32,72
|265.990.008
|% 1,05
|
|KOZAL
|112,60
|216.209.877
|% -0,18
|
|YKBNK
|2,21
|146.092.196
|% 0,91
|
|PEKGY
|1,28
|78.777.250
|% 5,79
|
|GARAN
|8,50
|483.341.223
|% 1,19
|
|THYAO
|14,01
|735.889.654
|% 1,97
|
|IZMDC
|2,63
|116.654.335
|% 6,05
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6758
|8,6796
|% 0,00
|
|Euro
|10,3030
|10,3208
|% 0,22
|
|Sterlin
|11,9902
|12,0503
|% 0,18
|
|Frank
|9,3875
|9,4440
|% -0,02
|
|Riyal
|2,3065
|2,3181
|% -0,03
|
|13:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|5,29
|
|Altın Gr.
|500
|500
|1,13
|
|Cumhuriyet
|3.307
|3.357
|8,00
|
|Tam
|3.290
|3.375
|9,41
|
|Yarım
|1.590
|1.633
|4,55
|
|Çeyrek
|798
|816
|2,27
|
|Gümüş.Ons
|26,56
|26,59
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,40
|7,41
|0,03
|
|B. Petrol
|76,29
|76,29
|0,12
|