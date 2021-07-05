***MANAS* *STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
05.07.2021 13:45
***MANAS******STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [MANAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. sorumluluk beyanları ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946132
BIST
15:071.385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 8,51
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.388
En Düşük
1.376
15:078,6631
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0165
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,7122
En Düşük
8,6470
15:0710,2813
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0170
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3419
En Düşük
10,2680
15:07499,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,85
|Açılış
|: 499,65
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler15:07
|ALCAR
|280,60
|51.422.796
|% 6,05
|
|ADEL
|26,54
|4.322.079
|% 4,00
|
|ALARK
|9,50
|78.477.836
|% 2,37
|
|ALGYO
|20,96
|15.524.242
|% 2,24
|
|AFYON
|3,81
|13.269.311
|% 1,87
|
|PKENT
|2.304,00
|2.039.892
|% -10,00
|
|METUR
|5,05
|63.204.628
|% -6,48
|
|NUGYO
|12,90
|3.266.370
|% -3,08
|
|KERVN
|0,65
|410.487
|% -2,99
|
|DAGHL
|14,31
|5.644.114
|% -2,98
|
|THYAO
|14,01
|779.825.121
|% 1,97
|
|GARAN
|8,50
|524.378.549
|% 1,19
|
|KOZAL
|110,60
|427.661.613
|% -1,95
|
|SASA
|29,24
|414.009.189
|% 2,17
|
|ARCLK
|32,68
|282.303.183
|% 0,93
|
|PEKGY
|1,26
|87.931.828
|% 4,13
|
|YKBNK
|2,21
|150.994.307
|% 0,91
|
|GARAN
|8,50
|524.378.549
|% 1,19
|
|THYAO
|14,01
|779.825.121
|% 1,97
|
|IZMDC
|2,62
|135.115.501
|% 5,65
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6560
|8,6631
|% -0,19
|
|Euro
|10,2745
|10,2813
|% -0,17
|
|Sterlin
|11,9733
|12,0334
|% 0,04
|
|Frank
|9,3698
|9,4263
|% -0,20
|
|Riyal
|2,3044
|2,3159
|% -0,13
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|3,93
|
|Altın Gr.
|500
|500
|0,85
|
|Cumhuriyet
|3.303
|3.353
|4,00
|
|Tam
|3.290
|3.372
|6,70
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|3,24
|
|Çeyrek
|797
|816
|1,62
|
|Gümüş.Ons
|26,47
|26,51
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,38
|7,39
|0,01
|
|B. Petrol
|76,32
|76,32
|0,15
|
Seans Raporu
15:07
daha fazla
-
15:20KRVGD
Yüzde 5.35 oranında artışla 15.15 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 695, 259 adet işlem
-
15:19AVGYO
Yüzde 4.06 oranında artışla 2.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 314, 635 adet işlem
-
15:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 62 artarak (% 0.54 ) 1, 223
-
15:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EDATA, EUKYO, VAKFN, SELVA, VKFYO
-
15:18
BURCE, GEDIK, ISBIR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında