***MANAS* *STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
05.07.2021 13:48
***MANAS******STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
İlgili Şirketler [MANAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. Esas Sözleşmesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946135
BIST
15:581.386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 9,77
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.388
En Düşük
1.376
15:588,6754
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0042
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,7122
En Düşük
8,6470
15:5810,3012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0029
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3419
En Düşük
10,2674
15:58499,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,58
|Açılış
|: 499,48
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler15:58
|VAKFN
|11,77
|8.731.912
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,26
|8.556.157
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.756.514
|% 10,00
|
|ARMDA
|50,75
|2.474.337
|% 9,90
|
|SELVA
|5,90
|37.220.919
|% 9,87
|
|PKENT
|2.304,00
|2.159.700
|% -10,00
|
|TACTR
|32,32
|210.292
|% -7,39
|
|METUR
|5,05
|64.960.046
|% -6,48
|
|BRKO
|1,02
|374.487
|% -5,56
|
|UZERB
|37,52
|212.540
|% -3,79
|
|THYAO
|13,99
|832.280.989
|% 1,82
|
|GARAN
|8,54
|627.272.874
|% 1,67
|
|KOZAL
|109,20
|537.674.101
|% -3,19
|
|SASA
|29,54
|513.333.882
|% 3,21
|
|ARCLK
|32,68
|294.887.108
|% 0,93
|
|YKBNK
|2,22
|170.170.324
|% 1,37
|
|PEKGY
|1,27
|93.190.785
|% 4,96
|
|GARAN
|8,54
|627.272.874
|% 1,67
|
|THYAO
|13,99
|832.280.989
|% 1,82
|
|IZMDC
|2,64
|145.821.695
|% 6,45
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6711
|8,6754
|% -0,05
|
|Euro
|10,2905
|10,3012
|% 0,03
|
|Sterlin
|11,9656
|12,0256
|% -0,03
|
|Frank
|9,3670
|9,4234
|% -0,23
|
|Riyal
|2,3043
|2,3159
|% -0,13
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|4,80
|
|Altın Gr.
|499
|499
|0,67
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|3,00
|
|Tam
|3.288
|3.373
|7,29
|
|Yarım
|1.589
|1.632
|3,52
|
|Çeyrek
|797
|816
|1,76
|
|Gümüş.Ons
|26,45
|26,50
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,38
|7,39
|0,00
|
|B. Petrol
|76,25
|76,25
|0,08
|
Seans Raporu
15:58
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-
16:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 62 artarak (% 0.65 ) 1, 494
-
16:13RALYH
Yüzde 4.56 oranında artışla 3.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 263, 884 adet işlem
-
16:11TSPOR
Yüzde 7.94 oranında artışla 2.72 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 115, 450 adet işlem
-
16:10SELGD
Yüzde 7.84 oranında artışla 5.23 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 838, 906 adet işlem
-
16:08XU100
Endeks 1, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 66 üstünde . İşlem hacmi 8, 264.00 milyon TL de