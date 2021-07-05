***MANAS* *STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
05.07.2021 13:25
***MANAS******STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
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Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin paylarının halka arzı 13-14 Temmuz 2021 tarihlerinde 9,90 TL fiyat ile Borsa'da Satış Yöntemiyle yapılacak olup, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946121
BIST
13:401.388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 11,03
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.388
En Düşük
1.376
13:408,6780
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0016
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,7122
En Düşük
8,6549
13:4010,3133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0150
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3419
En Düşük
10,2698
13:40499,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,00
|Açılış
|: 500,03
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler13:38
|EUKYO
|7,26
|7.370.304
|% 10,00
|
|VAKFN
|11,77
|8.549.265
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.613.185
|% 10,00
|
|KONYA
|931,60
|114.541.105
|% 9,99
|
|SELVA
|5,90
|20.593.120
|% 9,87
|
|PKENT
|2.304,00
|1.991.508
|% -10,00
|
|TKURU
|178,00
|6.426.334
|% -9,96
|
|KENT
|225,60
|489.613
|% -7,92
|
|METUR
|5,00
|51.210.848
|% -7,41
|
|DOKTA
|28,12
|98.859
|% -4,35
|
|THYAO
|14,05
|720.672.206
|% 2,26
|
|GARAN
|8,52
|467.041.913
|% 1,43
|
|SASA
|29,40
|359.067.843
|% 2,73
|
|ARCLK
|32,78
|258.776.387
|% 1,24
|
|KOZAL
|112,80
|207.124.527
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,20
|129.737.168
|% 0,46
|
|PEKGY
|1,29
|71.305.930
|% 6,61
|
|GARAN
|8,52
|467.041.913
|% 1,43
|
|THYAO
|14,05
|720.672.206
|% 2,26
|
|IZMDC
|2,63
|112.270.405
|% 6,05
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6755
|8,6771
|% -0,03
|
|Euro
|10,3082
|10,3127
|% 0,14
|
|Sterlin
|11,9849
|12,0450
|% 0,13
|
|Frank
|9,3842
|9,4407
|% -0,05
|
|Riyal
|2,3075
|2,3191
|% 0,01
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|4,40
|
|Altın Gr.
|500
|500
|1,10
|
|Cumhuriyet
|3.307
|3.357
|8,00
|
|Tam
|3.290
|3.375
|9,41
|
|Yarım
|1.590
|1.633
|4,55
|
|Çeyrek
|798
|816
|2,27
|
|Gümüş.Ons
|26,54
|26,58
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,41
|7,41
|0,03
|
|B. Petrol
|76,26
|76,26
|0,09
|