***MARBL* *TMSN* *DIRIT* *BRKO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi









***MARBL******TMSN******DIRIT******BRKO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi )İlgili Şirketler [MARBL, TMSN, BRKO, DIRIT]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK DeğerlendirmesiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar01.01.2023 - 30.09.2023 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirketler aşağıda yer almaktadır. - Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş.' ne (24.11.2023 (dahil) tarihine kadar.) - Tümosan Motor ve Traktör Sanayi A.Ş.' ne (20.11.2023 (dahil) tarihine kadar.) - Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş.' ne (17.11.2023 (dahil) tarihine kadar.) - Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.' ne (17.11.2023 (dahil) tarihine kadar.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216317BIST