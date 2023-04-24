Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MARKA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik

24.04.2023 18:12
***MARKA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik


***MARKA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )

İlgili Şirketler [MARKA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Açıklamalar

17.04.2023 tarihli Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma Duyurusu'na (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139124) istinaden işlem sırası kapatılan Marka Yatırım Holding payları, devam eden kapalılık hali 5 işlem gününü geçtiğinden BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti'nin 8.1. maddesi gereğince 25.04.2023 tarihinden itibaren kapsamında bulunduğu tüm endekslerden çıkarılacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
MARKA YATIRIM HOLDING XUTUM 25/04/2023
MARKA YATIRIM HOLDING XTUMY 25/04/2023
MARKA YATIRIM HOLDING XUMAL 25/04/2023
MARKA YATIRIM HOLDING XHOLD 25/04/2023
MARKA YATIRIM HOLDING XSIST 25/04/2023



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140528


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.023
Değişim :  0,21% |  10,45
Açılış :  5.023  
Önceki Kapanış :  5.012  
En Yüksek
5.076 En Düşük
5.010
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SANEL 20,90 18.497.687 % 10,00  
CVKMD 167,30 1.775.074.381 % 9,99  
IHAAS 143,30 14.431.409 % 9,98  
ECZYT 154,40 249.138.531 % 9,97  
TETMT 242,70 27.745.322 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 19,3996 19,4039 % 0,02  
Euro 21,4302 21,4389 % 0,91  
Sterlin 24,1138 24,2348 % 0,21  
Frank 21,7467 21,8777 % 0,38  
Riyal 5,1568 5,1827 % -0,01  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.989 1.989 5,34  
Altın Gr. 1.240 1.240 2,76  
Cumhuriyet 8.946 9.081 1,00  
Tam 9.030 9.189 49,00  
Yarım 4.410 4.492 27,00  
Çeyrek 2.205 2.260 14,00  
Gümüş.Ons 25,19 25,21 0,12  
Gümüş Gr. 15,69 15,71 0,04  
B. Petrol 82,53 82,53 1,07  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru