***MARKA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***MARKA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [MARKA]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalar17.04.2023 tarihli Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma Duyurusu'na (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139124) istinaden işlem sırası kapatılan Marka Yatırım Holding payları, devam eden kapalılık hali 5 işlem gününü geçtiğinden BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti'nin 8.1. maddesi gereğince 25.04.2023 tarihinden itibaren kapsamında bulunduğu tüm endekslerden çıkarılacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiMARKA YATIRIM HOLDING XUTUM 25/04/2023MARKA YATIRIM HOLDING XTUMY 25/04/2023MARKA YATIRIM HOLDING XUMAL 25/04/2023MARKA YATIRIM HOLDING XHOLD 25/04/2023MARKA YATIRIM HOLDING XSIST 25/04/2023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140528BIST