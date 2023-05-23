***MARKA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***MARKA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [MARKA]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarMarka Yatırım Holding'in işlem sırasının 23.05.2023 tarihinden itibaren yeniden işleme açıldığı, 23.05.2023 tarihli Pay İşlem Sırası Kapatma/Açma Duyurusu (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152977) ile kamuya açıklanmıştır.Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'nce BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti'nin 10.4. maddesine istinaden, Marka Yatırım Holding paylarının, 24.05.2023 tarihinden itibaren aşağıdaki endeksler kapsamına dahil edilmesine, söz konusu endekslerin hesaplanmasında şirketin-pay sayısının 20.990.000-fiili dolaşımdaki pay oranının %99 ve-pay fiyatının (23.05.2023 tarihli fiyat değişikliğinin endekslere yansıtılabilmesi amacıyla kapsamında olduğu endekslerden çıkarılırken kullanılan son kapanış fiyatı olan) 28,98 TLolarak dikkate alınmasına karar verilmiştir.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiMARKA YATIRIM HOLDING XUTUM 24/05/2023MARKA YATIRIM HOLDING XTUMY 24/05/2023MARKA YATIRIM HOLDING XUMAL 24/05/2023MARKA YATIRIM HOLDING XHOLD 24/05/2023MARKA YATIRIM HOLDING XSIST 24/05/2023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153176BIST