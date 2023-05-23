***MARKA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
23.05.2023 18:26
***MARKA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
İlgili Şirketler [MARKA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Marka Yatırım Holding'in işlem sırasının 23.05.2023 tarihinden itibaren yeniden işleme açıldığı, 23.05.2023 tarihli Pay İşlem Sırası Kapatma/Açma Duyurusu (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152977) ile kamuya açıklanmıştır.
Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'nce BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti'nin 10.4. maddesine istinaden, Marka Yatırım Holding paylarının, 24.05.2023 tarihinden itibaren aşağıdaki endeksler kapsamına dahil edilmesine, söz konusu endekslerin hesaplanmasında şirketin
-pay sayısının 20.990.000
-fiili dolaşımdaki pay oranının %99 ve
-pay fiyatının (23.05.2023 tarihli fiyat değişikliğinin endekslere yansıtılabilmesi amacıyla kapsamında olduğu endekslerden çıkarılırken kullanılan son kapanış fiyatı olan) 28,98 TL
olarak dikkate alınmasına karar verilmiştir.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
MARKA YATIRIM HOLDING XUTUM 24/05/2023
MARKA YATIRIM HOLDING XTUMY 24/05/2023
MARKA YATIRIM HOLDING XUMAL 24/05/2023
MARKA YATIRIM HOLDING XHOLD 24/05/2023
MARKA YATIRIM HOLDING XSIST 24/05/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153176
BIST