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***MARKA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik

23.05.2023 18:26
***MARKA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik


***MARKA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Açıklamalar

Marka Yatırım Holding'in işlem sırasının 23.05.2023 tarihinden itibaren yeniden işleme açıldığı, 23.05.2023 tarihli Pay İşlem Sırası Kapatma/Açma Duyurusu (https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152977) ile kamuya açıklanmıştır.
Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'nce BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti'nin 10.4. maddesine istinaden, Marka Yatırım Holding paylarının, 24.05.2023 tarihinden itibaren aşağıdaki endeksler kapsamına dahil edilmesine, söz konusu endekslerin hesaplanmasında şirketin
-pay sayısının 20.990.000
-fiili dolaşımdaki pay oranının %99 ve
-pay fiyatının (23.05.2023 tarihli fiyat değişikliğinin endekslere yansıtılabilmesi amacıyla kapsamında olduğu endekslerden çıkarılırken kullanılan son kapanış fiyatı olan) 28,98 TL
olarak dikkate alınmasına karar verilmiştir.

Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
MARKA YATIRIM HOLDING XUTUM 24/05/2023
MARKA YATIRIM HOLDING XTUMY 24/05/2023
MARKA YATIRIM HOLDING XUMAL 24/05/2023
MARKA YATIRIM HOLDING XHOLD 24/05/2023
MARKA YATIRIM HOLDING XSIST 24/05/2023



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153176


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RODRG 44,46 15.906.341 % 10,00  
BURCE 97,45 133.767.751 % 9,99  
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Cumhuriyet 9.418 9.561 276,00  
Tam 9.371 9.629 299,76  
Yarım 4.575 4.798 136,00  
Çeyrek 2.280 2.385 75,00  
Gümüş.Ons 23,44 23,46 -0,19  
Gümüş Gr. 14,95 14,97 -0,08  
B. Petrol 77,02 77,02 1,03  
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