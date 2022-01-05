***MARKA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
05.01.2022 09:32
***MARKA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )
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Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Şirket Unvanı
MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Kapatma (Suspension)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
05/01/2022
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
Açıklamalar
MARKA.E, şirket paylarında meydana gelen olağandışı fiyat/miktar hareketine ilişkin olarak Borsamız tarafından talep edilen özel durum açıklamasının şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) zamanında gönderilmemiş olması sebebiyle geçici olarak işleme kapatılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988842
BIST
18:051.964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964
|
0
En Düşük
0
18:0513,4460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0385
|Açılış
|: 13,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1000
|
13,5246
En Düşük
13,3435
18:0515,2087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0569
|Açılış
|: 15,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
15,2685
En Düşük
15,0788
18:05784,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,63
|Açılış
|: 784,14
|
|Önceki Kapanış
|: 782,51
|
789,37
En Düşük
778,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ENKAI
|15,64
|74.327.815
|% 1,30
|
|RYGYO
|3,89
|29.808.134
|% 0,00
|
|SELEC
|12,31
|67.647.537
|% 0,00
|
|VAKKO
|9,79
|15.386.487
|% 0,00
|
|VKFYO
|5,74
|8.225.175
|% 0,00
|
|RYGYO
|3,89
|29.808.134
|% 0,00
|
|SELEC
|12,31
|67.647.537
|% 0,00
|
|VAKKO
|9,79
|15.386.487
|% 0,00
|
|VKFYO
|5,74
|8.225.175
|% 0,00
|
|VKGYO
|1,67
|28.302.517
|% 0,00
|
|THYAO
|22,80
|3.176.985.654
|% 0,00
|
|EREGL
|30,22
|2.229.221.929
|% 0,00
|
|GARAN
|11,43
|2.113.029.070
|% 0,00
|
|SASA
|55,45
|1.975.903.407
|% 0,00
|
|SISE
|14,26
|1.550.441.393
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,43
|1.107.872.448
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,26
|614.988.806
|% 0,00
|
|GARAN
|11,43
|2.113.029.070
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,60
|107.179.294
|% 0,00
|
|ODAS
|1,38
|193.969.405
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4221
|13,4567
|% 0,37
|
|Euro
|15,1722
|15,2039
|% 0,34
|
|Sterlin
|18,1235
|18,2144
|% 0,24
|
|Frank
|14,6098
|14,6978
|% 0,27
|
|Riyal
|3,5650
|3,5828
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|-0,09
|
|Altın Gr.
|785
|785
|2,52
|
|Cumhuriyet
|5.171
|5.249
|89,00
|
|Tam
|5.148
|5.282
|95,41
|
|Yarım
|2.488
|2.555
|46,15
|
|Çeyrek
|1.248
|1.278
|23,08
|
|Gümüş.Ons
|22,88
|22,92
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|9,91
|9,92
|-0,03
|
|B. Petrol
|80,07
|80,07
|0,07
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, DOHOL, SASA
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 34 artarak (% 1.01 ) 1, 730
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ELITE, TSPOR, CRFSA, IHAAS, FLAP, UZERB, KRSTL, DOBUR, IHEVA
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17:59
CLEBI, UNLU, VAKFN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
ISGYO, ANGEN, KZBGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında