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***MARKA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma

05.01.2022 10:22
***MARKA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma


***MARKA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )

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Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma

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Bildirim İçeriği

Şirket Unvanı
MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Açma (Reactivation)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
05/01/2022
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
05/01/2022
Sıra Açma Saati
10:30
Açıklamalar

MARKA.E sırası Borsamız tarafından talep edilen şirket ile ilgili özel durum açıklamasının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulmuş olması sebebiyle saat 10:30'da işleme açılacak, sırada 10:30-10:40 saatleri arasında açılış seansı yapılacak ve 10:45'ten itibaren Sürekli İşlem bölümünde yeniden işleme açılacaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988866


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BALAT 9,57 244.776 % 10,00  
DOBUR 93,80 1.497.048 % 9,96  
IHEVA 1,24 8.508.043 % 9,73  
EKIZ 7,31 283.821 % 8,94  
AGYO 3,13 17.813.938 % 7,56  
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Riyal 3,5475 3,5652 % -0,31  
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Altın Ons 1.815 1.816 0,25  
Altın Gr. 783 783 0,13  
Cumhuriyet 5.171 5.249 89,00  
Tam 5.148 5.282 95,41  
Yarım 2.488 2.555 46,15  
Çeyrek 1.248 1.278 23,08  
Gümüş.Ons 22,92 22,95 -0,13  
Gümüş Gr. 9,87 9,88 -0,06  
B. Petrol 80,13 80,13 0,13  
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