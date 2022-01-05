***MARKA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma









***MARKA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )İlgili Şirketler [MARKA]İlgili Fonlar []TürkçePay İşlem Sırası Kapatma / AçmaYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiŞirket UnvanıMARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.Kapatma / Açma İşlemiAçma (Reactivation)Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi05/01/2022Sıra Açma Başlangıç Tarihi05/01/2022Sıra Açma Saati10:30AçıklamalarMARKA.E sırası Borsamız tarafından talep edilen şirket ile ilgili özel durum açıklamasının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulmuş olması sebebiyle saat 10:30'da işleme açılacak, sırada 10:30-10:40 saatleri arasında açılış seansı yapılacak ve 10:45'ten itibaren Sürekli İşlem bölümünde yeniden işleme açılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988866BIST