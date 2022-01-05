***MARKA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
05.01.2022 10:22
***MARKA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )
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Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Şirket Unvanı
MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Açma (Reactivation)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
05/01/2022
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
05/01/2022
Sıra Açma Saati
10:30
Açıklamalar
MARKA.E sırası Borsamız tarafından talep edilen şirket ile ilgili özel durum açıklamasının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulmuş olması sebebiyle saat 10:30'da işleme açılacak, sırada 10:30-10:40 saatleri arasında açılış seansı yapılacak ve 10:45'ten itibaren Sürekli İşlem bölümünde yeniden işleme açılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988866
BIST
10:111.971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 7,33
|Açılış
|: 1.966
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964
|
1.974
En Düşük
1.955
10:1113,3869
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0206
|Açılış
|: 13,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1000
|
13,5246
En Düşük
13,2821
10:1115,1475
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0043
|Açılış
|: 15,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
15,2685
En Düşük
15,0100
10:11779,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -3,28
|Açılış
|: 779,24
|
|Önceki Kapanış
|: 782,51
|
789,37
En Düşük
778,20
BIST En Aktif Hisseler10:11
|BALAT
|9,57
|244.776
|% 10,00
|
|DOBUR
|93,80
|1.497.048
|% 9,96
|
|IHEVA
|1,24
|8.508.043
|% 9,73
|
|EKIZ
|7,31
|283.821
|% 8,94
|
|AGYO
|3,13
|17.813.938
|% 7,56
|
|ELITE
|24,48
|28.734.698
|% -10,00
|
|BUCIM
|3,87
|6.498.790
|% -5,84
|
|RODRG
|17,00
|1.635.154
|% -5,03
|
|KRGYO
|8,27
|2.870.194
|% -4,72
|
|INTEM
|95,00
|1.006.650
|% -3,06
|
|THYAO
|23,22
|296.303.836
|% 1,84
|
|EREGL
|30,08
|181.033.698
|% -0,46
|
|BIMAS
|69,55
|179.515.687
|% 2,73
|
|GARAN
|11,45
|132.309.389
|% 0,17
|
|KRDMD
|9,89
|112.418.030
|% 0,51
|
|EKGYO
|2,27
|57.909.905
|% 0,44
|
|DOHOL
|2,94
|46.241.606
|% 0,00
|
|ODAS
|1,40
|20.983.237
|% 1,45
|
|TSPOR
|7,39
|102.189.567
|% 0,96
|
|THYAO
|23,22
|296.303.836
|% 1,84
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3624
|13,3869
|% -0,15
|
|Euro
|15,0898
|15,1475
|% -0,03
|
|Sterlin
|18,0354
|18,1259
|% -0,25
|
|Frank
|14,5374
|14,6250
|% -0,22
|
|Riyal
|3,5475
|3,5652
|% -0,31
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|0,25
|
|Altın Gr.
|783
|783
|0,13
|
|Cumhuriyet
|5.171
|5.249
|89,00
|
|Tam
|5.148
|5.282
|95,41
|
|Yarım
|2.488
|2.555
|46,15
|
|Çeyrek
|1.248
|1.278
|23,08
|
|Gümüş.Ons
|22,92
|22,95
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,87
|9,88
|-0,06
|
|B. Petrol
|80,13
|80,13
|0,13
|
Seans Raporu
10:11
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