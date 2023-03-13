***MARKA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma









***MARKA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )İlgili Şirketler [MARKA]İlgili Fonlar []TürkçePay İşlem Sırası Kapatma / AçmaYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiŞirket UnvanıMARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.Kapatma / Açma İşlemiAçma (Reactivation)Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi13/03/2023Sıra Açma Başlangıç Tarihi13/03/2023Sıra Açma Saati10:45AçıklamalarMARKA.E sırası Borsamız tarafından talep edilen şirket ile ilgili özel durum açıklamasının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulmuş olması sebebiyle saat 10:45'te işleme açılacak, sırada 10:45-10:55 saatleri arasında açılış seansı yapılacak ve 11:00'dan itibaren Sürekli İşlem bölümünde yeniden işleme açılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123297BIST