***MARKA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
18.08.2023 10:08
***MARKA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )
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Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Şirket Unvanı
MARKA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Açma (Reactivation)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
18/08/2023
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
18/08/2023
Sıra Açma Saati
10:30
Açıklamalar
MARKA.E pay sırası şirketin Genel Kurul kararlarının son gönderim tarihi itibariyle Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilmemiş olması sebebiyle geçici olarak işleme kapatılmıştı. Şirketin Genel Kurul toplantısının ertelendiğine ilişkin KAP açıklamasına istinaden MARKA.E sırası saat 10:30'da işleme açılarak sırada 10:30-10:40 saatleri arasında açılış seansı yapılacak ve 10:45'ten itibaren Sürekli İşlem bölümünde yeniden işleme açılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186917
BIST
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12:397.746
En Düşük
|Değişim
|: -0,23%
|| -17,99
|Açılış
|: 7.804
|
|Önceki Kapanış
|: 7.764
|
7.731
En Yüksek
7.816
12:3927,1088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0296
|Açılış
|: 27,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1500
|
27,2346
En Düşük
27,0276
12:3929,4921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0007
|Açılış
|: 29,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,9037
En Düşük
29,3881
12:391.649,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 4,18
|Açılış
|: 1.649,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,93
|
1.657,64
En Düşük
1.644,00
BIST En Aktif Hisseler12:37
|OZRDN
|34,10
|70.640.356
|% 10,00
|
|GOKNR
|26,18
|408.585.003
|% 10,00
|
|TETMT
|1.297,60
|8.045.120
|% 9,99
|
|KLSER
|95,90
|1.675.412.336
|% 9,98
|
|QNBFL
|213,70
|331.876
|% 9,98
|
|KERVT
|11,52
|138.005.781
|% -7,69
|
|BAGFS
|30,76
|141.427.014
|% -7,07
|
|KNFRT
|17,59
|34.636.980
|% -6,68
|
|BUCIM
|8,33
|154.365.771
|% -5,98
|
|GOLTS
|192,60
|98.386.910
|% -5,59
|
|TUPRS
|129,80
|6.307.767.611
|% 5,53
|
|THYAO
|260,70
|3.997.183.872
|% -0,53
|
|EREGL
|42,96
|2.808.404.388
|% 0,47
|
|YKBNK
|16,62
|2.279.725.024
|% -0,54
|
|ASTOR
|134,70
|2.113.222.756
|% 0,15
|
|SKBNK
|4,23
|802.304.207
|% -2,08
|
|YKBNK
|16,62
|2.279.725.024
|% -0,54
|
|KATMR
|2,09
|269.112.827
|% 0,97
|
|ZOREN
|5,06
|633.927.614
|% 0,80
|
|DOHOL
|13,67
|1.524.090.317
|% 6,46
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1021
|27,1076
|% 0,10
|
|Euro
|29,4735
|29,4894
|% -0,01
|
|Sterlin
|34,3561
|34,5284
|% -0,16
|
|Frank
|30,6677
|30,8525
|% -0,11
|
|Riyal
|7,2104
|7,2466
|% 0,16
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.892
|2,25
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.649
|3,69
|
|Cumhuriyet
|11.294
|11.465
|-18,00
|
|Tam
|11.043
|11.114
|-14,00
|
|Yarım
|5.539
|5.583
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.761
|2.791
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,76
|22,78
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|19,84
|19,87
|0,11
|
|B. Petrol
|83,91
|83,91
|-0,21
|